El Consell Polític d’Unió del Poble Navarro (UPN), format per 232 representants, va decidir aquest dissabte expulsar del partit Carlos García Adanero i Sergio Sayas, els seus dos únics diputats al Congrés, per votar en contra de la reforma laboral del Govern i contravenir així les indicacions de la direcció del partit.

La decisió va arribar hora després que l'Executiva de la formació navarresa confirmés la «gravetat» de l'actitud dels dos diputats, «no només per la seva falta de disciplina, sinó també per l'ocultació del vot final a votants, aquat.

Abans de la reunió d’aquest dissabte, la Comissió Executiva d’UPN va demanar formalment als dos diputats que lliuressin les actes. Davant la negativa dels diputats díscols, el partit va decidir, tal com ja va advertir prèviament si no acataven la petició, iniciar el procediment d’expulsió per la «greu indisciplina» comesa. Després de l’expulsió dels dos diputats, UPN es queda sense representació a la Cambra Baixa.

Paral·lelament, el PP reitera que la reforma laboral ha tirat endavant «amb trampes», després que la norma es convalidés gràcies a un vot erroni del popular Alberto Casero. El secretari general del partit, Teodoro García Egea, assegura que la votació va ser «dubtosa» i va «comptar amb més vots reals en contra que a favor», en declaracions als mitjans abans d’intervenir en un acte a València ahir. Garcia Egea va elevar el to contra la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, a qui acusa de no complir els tràmits que s’exigeixen pel vot telemàtic i de no atendre els drets d’un parlamentari. «Es va comportar com un militant del PSOE i no com a presidenta de tots els diputats», va subratllar.

En la mateixa línia, va dir que Batet és la tercera autoritat de l’Estat, però «actua com l’afiliat d’honor del PSOE que vol protegir el seu cap» en un intent de salvar una situació que és «un fracàs». García Egea va carregar contra l’executiu pel suport expressat a Batet, per no complir el reglament i, en canvi, per dedicar-se a «indultar els que incompleixen la llei», amb relació als polítics independentistes condemnats per l’1-O. A més, segons García Egea, al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, «no li agrada complir la llei» i ha posat com a exemple que tirarà endavant la regulació d’Habitatge «en contra del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i que ha aprovat la reforma laboral en contra del reglament del Congrés».