Ángel Gabilondo vol anar amb molt de compte amb el recent encàrrec que ha rebut com a defensor del poble de dirigir una comissió sobre els abusos sexuals a menors en el si de l’església catòlica, una iniciativa que ja s’ha dut a terme en molts països europeus, amb Espanya sent al costat d’Itàlia l’excepció en aquest camp. Però ahir, en la seva primera compareixença pública des que la setmana passada el Congrés aprovés l’organisme per una àmplia majoria, Gabilondo va llançar un missatge clar i contundent a la Conferència Episcopal Espanyola (CEE): ha de formar part de la comissió. «Anirem de debò», va insistir l’exministre socialista.

Els bisbes no estan obligats a formar part com a membres de l’organisme, que encara no s’ha constituït. El divendres passat, el seu secretari i portaveu, Luis Argüello, va anunciar que en principi no s’integrarien en la comissió, encara que va deixar clar que col·laborarien amb ella. «Sobre formar part, la nostra inclinació és negativa», va assenyalar Argüello, que va criticar que la iniciativa només se centrés en els abusos de l’Església i va advertir del presumpte perill que aquesta «desbordi el que diu la llei», ja que el defensor del poble «supervisa l’activitat» de l’Administració, no la del clergat.

Però Gabilondo, des del Congrés, on va lliurar l’informe de l’any passat de la institució que dirigeix, no va voler donar aquesta porta per tancada. Antic frare, un fet que ha aixecat ressentiment en algunes víctimes, va assenyalar que ell coneix bé la forma que té l’església d’expressar-se, i que en realitat no s’ha descartat, sinó que es troba a «l’expectativa».

Tot i això, va deixar clar que els treballs de la comissió sobre la pederàstia seran molt més complets si els bisbes participen en ella com a membres. «És millor que estiguin per a poder col·laborar i aclarir. Si volem afrontar aquest assumpte de veritat per a evitar que torni a succeir, ha de ser present en la comissió un representant de l’església catòlica», va dir el defensor del poble, llançant pel camí un retret a una altra iniciativa que els prelats han creat en paral·lel: una “auditoria” sobre els abusos que durà a terme un important despatx d’advocats.