El despatx d’advocats Cremades & Calvo Sotelo va rebre fa un mes i mig l’encàrrec dels bisbes d’investigar els abusos sexuals a menors, en un gest clar d’esmena per part de l’Església catòlica espanyola, que fins a aquell moment havia minimitzat el fenomen. Des d’aleshores, el bufet ha intentat demanar el nombre més gran possible de testimonis de víctimes per lliurar al febrer de l’any que ve un informe sobre aquests delictes. Però la iniciativa està xocant amb la desconfiança de les víctimes: aquestes sis setmanes només ha rebut 50 denúncies, de les quals 15 ja es coneixien.

A Portugal, una comissió similar, també creada pels bisbes, va recopilar el primer mes de treball 214 testimonis, malgrat que el país veí té 10,31 milions d’habitants, davant dels 47,35 milions d’Espanya.

A aquest ritme, si no hi ha canvis, el despatx culminarà la tasca amb un total de 400 denúncies, una xifra menor de les 506 que ha recopilat per ella mateixa l’Església catòlica espanyola a través de les diferents diòcesis. Tot dins un context en què la Conferència Episcopal Espanyola (CEE) va fer l’encàrrec al bufet, entre altres motius, perquè considerava que els testimonis no li estaven arribant, a causa de la dificultat que els afectats pels abusos expliquessin el seu cas davant la mateixa institució a la qual pertanyen els qui n’havien abusat.

Desconfiança de les víctimes

L’escassa xifra aconseguida fins ara per Cremades & Calvo Sotelo denota la desconfiança de les víctimes cap a la feina. Tot i això, Javier Cremades, president del bufet, va insistir ahir, durant la presentació dels membres de l’equip de treball, que la resposta per part dels afectats està sent «molt positiva».

La iniciativa del despatx mira cap a fora, buscant precedents a Europa i Amèrica. L’auditoria comptarà amb experts com el psiquiatre Pedro Strecht, que presideix la comissió portuguesa; els advocats del despatx alemany que va elaborar l’informe sobre la pederàstia a l’arxidiòcesi de Munic, juntament amb diversos lletrats argentins, nord-americans i britànics, que se sumaran als membres espanyols, entre els quals destaquen diversos exmagistrats del Constitucional i el Suprem.

A aquest equip se li sumaran tres persones més, que realitzaran «treballs parcials». Manuela Carmena, exjutgessa i exalcaldessa de Madrid; Encarnación Roca, exvicepresidenta del Tribunal Constitucional, i el periodista Juan Luis Cebrián, que va ser abusat sexualment en la infància. L’objectiu és difondre a principis del proper any un informe que farà una radiografia d’aquests delictes al si de l’Església Catòlica. El document inclourà recomanacions per abordar i també donarà peu a indemnitzacions a les víctimes. Atès que ha estat la mateixa CEE la que ha fet l’encàrrec, la col·laboració de les diòcesis es dóna per descomptada.

Informe complementari

Però, de moment, la seva feina és observada amb desconfiança no només per les víctimes, sinó també pel defensor del poble, Ángel Gabilondo, que dirigirà la comissió d’investigació dels abusos que va aprovar fa unes setmanes el Congrés, amb el suport de tots els grups llevat de Vox. Hi ha el risc que els treballs d’un organisme i l’altre se solapin, però Cremades va dir ahir que el seu informe «complementarà» el de Gabilondo.