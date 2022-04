Esteban González Pons, eurodiputat i vicesecretari Institucional del PP, serà l’interlocutor del principal partit de l’oposició amb el Govern per negociar la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ). En aquesta etapa, els populars volen començar a dialogar els noms de l’òrgan des del principi, sense heretar les exigències de màxims de Pablo Casado. Pons és un home de la confiança absoluta d’Alberto Núñez Feijóo. De fet, el polític gallec hi havia pensat com a secretari general si, el 2018, s’hagués decidit a optar a liderar el partit. Ara, Pons té una carrera a Brussel·les com a eurodiputat i s’ha pensat que és millor que no abandoni aquest camí, ja que des d’allà també pot obrir portes a Feijóo en la política europea.