Robles i la nova directora del CNI prometen una continuïtat en l’agència

L’acte al Ministeri de Defensa d’ahir va resultar agredolç i es va desenvolupar en una atmosfera tensa. Esperanza Casteleiro va contenir la natural alegria d’arribar a dalt de tot del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), on ha servit durant 40 anys, perquè el seu aterratge ha estat d’emergència i després de la pitjor tempesta que viuen els serveis secrets en 13 anys. En primera fila, mentre prenia possessió del seu nou càrrec, hi havia Paz Esteban, destituïda, segons Pedro Sánchez, per la fallada de seguretat que va permetre que el seu mòbil i també el dels ministres Margarita Robles (Defensa) i Fernando Grande-Marlaska (Interior) resultessin infectats pel programa d’espionatge Pegasus. L’oposició de dretes no es creu aquest argument i considera que Sánchez l’ha cessat per aconseguir recosir la majoria amb el seu soci d’ERC després de saber-se que el CNI va punxar els telèfons de 18 independentistes.

Esteban va evitar comentar com ha viscut aquestes dues últimes setmanes. «El passat és el passat. L’important és la nova directora», es va limitar a assenyalar als periodistes, escapolint-se. Molt discreta, la ja exdirectora va entrar a la sala, sota la mirada de tothom, només tres minuts abans que comencés l’acte i va anar saludant alguns dels militars fins a abraçar-se amb Casteleiro. En acabar se’n va anar ràpidament després de les fotos de rigor amb la cúpula de Defensa. Continuïtat Casteleiro i Esteban es coneixen des de fa quatre dècades, quan van ingressar al Centre Superior d’Informació de la Defensa (Cesid), com es deien abans els serveis secrets. En els seus breus discursos, tant la nova cap dels espies com Robles van intentar aixecar l’ànim a les 3.000 persones que treballen al CNI i van destacar que el relleu no suposarà cap terratrèmol per a l’organització. «És un acte de pura continuïtat, res canviarà però canviarà molt, perquè continuem treballant», va declarar la ministra. En una conversa informal dels periodistes amb la nova directora, Casteleiro va respondre amb modèstia la pregunta de si amb el seu relleu es tranquil·litzaran les aigües. «Si és així, doncs bé», va mussitar abans de respondre succintament que reforçarà la coordinació de totes les institucions per lluitar contra l’espionatge. Tant Robles com la nova cap dels espies espanyols van fer referència a la ciberseguretat en les seves al·locucions. La primera va avisar que els que ataquen Espanya «de manera sofisticada amb els piratejos» es trobaran davant el CNI, la intel·ligència militar i la justícia. Per la seva banda, Casteleiro va destacar que les «amenaces» que afronten Espanya i els seus aliats exigeixen una «nova orientació» dels serveis secrets. «Es necessita una màxima cooperació, transparència i alta capacitació tecnològica per proporcionar la necessària protecció i seguretat de les comunicacions a les persones del conjunt de la societat», va afirmar. Robles amb prou feines va fer referència a Esteban i el terratrèmol viscut aquestes dues setmanes. Casteleiro sí que li va agrair a la seva antecessora el seu «esforç i dedicació» i va recordar que totes dues han estat companyes «de molts anys» en l’organització. «Si tornés a néixer, no dubtaria a repetir aquesta aventura», va dir.