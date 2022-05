Elisabeth Borne, nova primera ministra de França

Per segona vegada en la història de la Cinquena República, una dona assumeix les regnes governamentals a França. El president Emmanuel Macron ha designa primera ministra Elisabeth Borne, que va exercir els últims anys com a ministra de Treball. Borne, 61 anys, substitueix Jean Castex al capdavant del govern. Després de l’inici del segon mandat, el dirigent centrista vol renovar les cares de l’Executiu, encara que això no suposarà un canvi significatiu en l’orientació política.

El perfil de Borne, poc carismàtic i molt més tecnocràtic que polític, és molt semblant al del seu predecessor. Fins al punt que és descrita com a «una Castex en dona». Aquesta manca de novetat es veu compensada pel fet transcendent que la direcció del govern recau en mans d’una dona. Això no passava des de feia 30 anys. Només la socialista Édith Cresson havia ocupat aquest càrrec entre el 1991 i el 1992, durant el segon mandat de François Mitterrand.