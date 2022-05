La Fiscalia arxiva les denúncies contra Rufián per revelació de secrets

La Fiscalia del Tribunal Suprem ha arxivat les diligències que va obrir fa uns dies per estudiar dues denúncies contra el portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, arran de les seves declaracions després de la comissió de secrets oficials celebrada a principis de mes. El ministeri públic va acordar la setmana passada la incoació de diligències després de rebre dues denúncies de Ciutadans i el sindicat Mans Netes contra el diputat per un delicte de revelació de secrets oficials. Aquesta decisió no implicava l’obertura d’una investigació, sinó que es tractava d’un simple tràmit que es fa amb totes les denúncies. Uns dies després, el ministeri públic ha decidit arxivar les diligències perquè considera que la conducta de Rufián no enquadra en el delicte denunciat, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal Suprem. Tant Cs com el sindicat esmentat van denunciar Rufián en considerar que podria haver incomplert la llei de secrets oficials.