Felip VI retreu la conducta al seu pare

Joan Carles I va estar ahir 11 hores de visita al Palau de la Zarzuela, la que va ser casa seva durant 57 anys. Allà es va veure amb diversos dels seus familiars, amb Felip VI al capdavant. Va ser la primera vegada que es va reunir amb el seu fill i la seva dona, la reina Sofia, des de l’agost del 2020, quan va decidir anar a viure a l’estranger per intentar esmorteir el dany que els seus escàndols estaven fent a la monarquia.

Segons el comunicat fet públic per la Casa del Rei, pare i fill van mantenir «un temps ampli de conversa» en què l’actual cap de l’Estat li va retreure els nombrosos escàndols que s’han conegut en els últims anys sobre la seva fortuna oculta. Literalment, la nota diu que els dos reis van parlar de «qüestions familiars, així com sobre diferents esdeveniments i les seves conseqüències en la societat espanyola des que l’emèrit va decidir traslladar-se a Abu Dhabi».

Al final del comunicat de la Casa del Rei, però, Felip VI obre la porta a que l’emèrit torni a instal·lar-se a Espanya, tal com Joan Carles I va advertir en la carta que li va enviar al març. El fill recorda, això sí, que l’emèrit va dir que residiria en residències de «caràcter privat» per «continuar gaudint de la màxima privadesa possible». Per això, entre altres coses, no ha pernoctat cap nit a la Zarzuela en aquesta primera visita. L’excap de l’Estat se’n va anar directament del Palau a l’aeroport de Barajas per agafar un avió privat i tornar als Emirats Àrabs Units.

La Casa del Rei, que va enviar a la premsa el comunicat cap a dos quarts de deu de la nit, va explicar que hi va haver un dinar familiar amb Joan Carles I en què van participar els reis Felip i Letizia, la infanta Sofia, Elena i els seus fills (Froilán i Victoria Federica), i la infanta Margarita (germana de l’emèrit) i el seu marit, Carlos Zurita. La reina Sofia no va poder compartir el dinar pròpiament, perquè va donar positiu en covid després del viatge de Miami, d’on va arribar diumenge. Tot i això, l’esposa de Joan Carles I es va quedar al mateix saló amb la família amb la «preceptiva mascareta i les mesures de ventilació corresponents». Felip VI va decidir finalment no facilitar una fotografia de la reunió, per enquadrar la relació amb el seu pare en l’àmbit estrictament familiar.

En aquesta reunió van faltar dues persones claus en la família: l’Hereva, la Princesa Elionor, que està estudiant a Gal·les, i no es va traslladar per veure l’avi, i Cristina, apartada des de l’entronització del seu germà de les activitats oficials pels negocis que van acabar amb la seva ara exparella, Iñaki Urdangarin, a la presó.

Duresa del Govern

L’emèrit va arribar a les deu del matí al recinte del Palau de la Zarzuela i va entrar saludant des del cotxe. Mig centenar de persones l’esperaven amb banderes d’Espanya a la carretera que es desvia cap al primer control de la Guàrdia Civil de la seu de la direcció de l’Estat. «Visca el rei!», cridaven. L’emèrit va volar des de Sanxenxo (Pontevedra) fins a l’aeroport de Barajas en l’avió privat que el va portar dijous passat des d’Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units).

La primera visita ha fet un dany de reputació a la monarquia considerable, amb àcides crítiques des del mateix executiu i les forces nacionalistes i independentistes. La Casa del Rei havia deixat clar a l’emèrit que desitjava un primer viatge discret, però ha estat ben al contrari: un desplaçament que va començar amb lleure, en una regata de tres dies a Galícia, i seguit al minut pels mitjans de comunicació. El monarca es va arribar a burlar de la reiterada petició d’explicacions que li havia reclamat el Govern per boca de diversos ministres i també del president, Pedro Sánchez. «Explicacions de què?», va respondre a una periodista a Sanxenxo diumenge abans de deixar anar una riallada.

Fonts de l’entorn de Joan Carles I i també ministres en privat admeten que l’emèrit no considera que hagi fet res «dolent» i, sobretot, ho contraposa al seu paper en la transició democràtica. La fiscalia va arxivar les diligències obertes però va certificar irregularitats. Va incórrer en delictes fiscals, però no va poder ser denunciat perquè havien prescrit, per la seva inviolabilitat o perquè va regularitzar la situació amb Hisenda. Tampoc està descartat que cometés suborn i blanqueig, però tampoc se’l va poder perseguir per les mateixes raons.

El proper 10 de juny, el monarca vol tornar a Espanya per assistir a una altra regata al club nàutic de Sanxenxo. Es veurà aleshores si Zarzuela i l’emèrit, sobretot, aconsegueixen un desplaçament més discret.