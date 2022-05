El Govern vol que les següents visites de l’emèrit siguin discretes

El Govern es desvincula completament de la primera visita de Joan Carles I a Espanya, després de gairebé dos anys a Abu Dhabi. La cautela exhibida en els últims mesos sobre la tornada, que sempre han deixat en mans de la Zarzuela, es va esvair ahir davant la sorpresa pel desenvolupament del seu viatge a Sanxenxo (Pontevedra). La Moncloa creu que el rei emèrit no ha complert les condicions pactades per tornar, que van quedar reflectides en una carta que ell mateix va enviar a Felip VI i que la Casa del Rei va fer pública el 7 de març passat.

Ni discreció ni connexió amb l’Espanya real. La que sí que paga impostos i no va de regates. I no volen que això es repeteixi, encara que són conscients que la decisió és de l’actual monarca: «Això depèn més de Casa Reial que de ningú». De moment, el retret és nítid per no informar dels seus actes i fins i tot per burlar-se de les exigències que parli («explicacions, de què?», va respondre diumenge a la premsa, amb una sonora riallada): «Ha perdut l’oportunitat que els espanyols esperaven de donar explicacions i demanar perdó», deia ahir la portaveu de l’executiu, Isabel Rodríguez. Precisament, després de passar ahir el dia a la Zarzuela i reunir-se amb Felip VI, un comunicat posterior de la Casa del Rei va remarcar la qüestió de la «privadesa» i va destacar que és «el marc de referència de les activitats de Joan Carles». Però ha calgut recalcar-ho perquè aquesta promesa de discreció va totalment en contra del que va passar a Sanxenxo, on l’emèrit no va mostrar cap interès per passar desapercebut. «És un problema del Rei amb el pare, que posa en perill la institució», apunten. «Tota la campanya de prestigi de Felip VI se la carreguen en un cap de setmana», expliquen.

La lectura, com destaca un exalt càrrec socialista que coneix bé les relacions entre la Zarzuela i el Govern, és que el rei emèrit està «fent un pols» al seu fill i al seu propi país. És a dir, que «ha volgut exercir de Rei, quan ja no ho és», amb la conseqüència, perillosa, considera, que «ha tret a ballar la dreta carpetovetònica», que s’ha posat a victorejar-lo. En tot cas, Isabel Rodríguez, portaveu del Govern, va assenyalar el rei emèrit «podria haver estat molt més curós».