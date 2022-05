Un jove inestable, solitari i violent

Se’n reien a l’escola perquè tartamudejava i seixejava. A més, la seva vida familiar estava marcada per la tensió amb la seva mare fruit, en part, de les penúries econòmiques que vivia la família. És el passat de Salvador Ramos, el jove de 18 anys que va assassinar 19 estudiants i dues professores en una escola primària a la localitat d’Uvalde, a Texas (EUA). Una infància marcada pel «bullying» que, de manera progressiva, va esdevenir una adolescència solitària i cada vegada més violenta.

Va comprar les armes per perpetrar la massacre fa només uns dies, a mitjans de maig, poc després que arribar a la majoria d’edat li permetés fer-ho legalment en un país com els EUA. Un dels seus amics, Santos Valdez Jr., va explicar que havia estat amic de Ramos fins que «el seu comportament va començar a deteriorar-se». Faltava durant setmanes seguides a les classes de secundària i un dia va aparèixer amb la cara plena de talls que s’havia fet -segons va dir- «per diversió». Els seus comportaments violents van arribar a convertir-lo en una companyia incòmoda. Ha estat un dels seus millors amics, Stephen García, qui ha posat sobre la taula la dificultat que va suposar per a Ramos l’assetjament escolar, tant presencial com a través de les xarxes socials. La pèssima relació amb la seva mare, consumidora de droga segons el testimoni de diversos veïns, tampoc no li ho va posar fàcil.