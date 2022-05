L’informe del «partygate» constata borratxeres, baralles i karaokes a Downing Street

Festes fins a les quatre de la matinada. Alcohol en excés, borratxeres, vòmits, una baralla, música i karaokes. Els detalls en l’informe final de la investigació duta a terme per la funcionària d’alt rang Sue Gray sobre les festes a Downing Street durant la pandèmia són reveladors del clima d’indiferència cap a les normes i la llei que hi havia a la residència oficial del primer ministre.

Després de la festa de comiat del director de Comunicacions James Slack, finalitzada de matinada, els netejadors es van trobar amb esquitxades de vi a les parets i missatges advertint els participants que abandonessin l’edifici per la porta del darrere, segons l’informe.

Boris Johnson va encaixar els resultats de la investigació demanant disculpes a la Cambra dels Comuns, que va repetir en una conferència de premsa posterior, com ja va fer en ocasions anteriors. «Assumeixo completament la responsabilitat de tot el que va passar sota el meu control», va dir el primer ministre britànic. Entre justificacions i disculpes, va assegurar no saber res dels esdeveniments en què es van infringir les normes, perquè ell, va afirmar, «no hi era». Quan li van preguntar directament si ha mentit, la resposta va ser «no».

«També passa que funcionaris de menor rang van creure que la seva participació estava permesa, atesa la presència dels seus caps», explica Gray, cosa, afegeix, a tenir en compte, si es prenen mesures disciplinàries. A qui demana que carregui amb les responsabilitats del que ha passat és al Govern, encara que no cita expressament el nom de Johnson, la dimissió del qual va tornar a demanar l’oposició.

Johnson va intentar justificar la presència en reunions de comiat d’algun membre del personal. «Vaig participar breument en aquests esdeveniments per donar-los les gràcies pels seus serveis, perquè crec que és una de les obligacions fonamentals del meu lideratge», va explicar el primer ministre.