Rússia avança en el control del Donbass

La pinça de Moscou sobre la regió del Donbass ucraïnès es va tancant. Aquest dissabte, el Ministeri de Defensa rus va confirmar una vegada més la presa de la localitat ucraïnesa de Liman, una ubicació estratègica perquè es tracta d’un important nus ferroviari.

«La situació al Donbass és molt, molt difícil», va reconèixer el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. «Protegim la nostra terra i ho fem tot per reforçar» la defensa d’aquesta regió, va assegurar. Liman és un punt clau en el seu avanç a l’est d’Ucraïna, que aplana el camí cap a les grans localitats de Sloviansk, que Kíiv va arrabassar als separatistes prorussos el 2014, i Kramatorsk, capital de la regió de Donetsk (est) que segueix sota el control d’Ucraïna.

Zelenski va assegurar que «si els ocupants pensen que Liman i Severodonetsk seran seves, s’equivoquen». «El Donbass serà ucraïnès», va reiterar. Un cap policial de la república separatista prorussa de Lugansk, citat per l’agència Ria Novosti, va afirmar que «la ciutat de Severodonetsk està actualment envoltada» i que les forces ucraïneses estan atrapades.

Però el governador de Lugansk, Serhí Haidai, va assegurar per Telegram que és un error dir que la regió caurà sota «control total de l’enemic» rus en «un, dos o tres dies». «El més probable és que no la prenguin», però «potser per evitar ser envoltats, hi podria haver una ordre de retirada de les nostres tropes», va admetre.

El Regne Unit, que fa un seguiment de la situació a Ucraïna per fonts d’intel·ligència, havia advertit prèviament que si Rússia controlava Liman suposaria un «avantatge en una possible següent fase de l’ofensiva al Donbass» amb avançaments cap a altres ciutats de la província de Donetsk.

Mentrestant, el canceller alemany, Olaf Scholz, i el president francès, Emmanuel Macron, dissabte van instar el mandatari rus, Vladímir Putin, que emprengui «negociacions directes i serioses» amb Zelenski. En una conversa telefònica tripartida que va durar 80 minuts, els dos dirigents europeus «van insistir en un alto el foc immediat i una retirada de les tropes russes», va indicar en un comunicat el Govern alemany.

Macron i Scholz «van instar el president rus a negociacions directes i serioses amb el president ucraïnès i a una solució diplomàtica del conflicte». La conversa es va celebrar a petició de Macron i Scholz, segons l’Executiu alemany, i es va focalitzar sobre «la continuació de la guerra russa contra Ucraïna i els esforços per posar-hi fi».

El canceller alemany i el president francès també «van demanar al president rus que millori la situació humanitària de la població civil».