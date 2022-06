Unides Podem intenta marcar el pas al PSOE en el terreny social

«El PSOE ha de seguir el ritme de Podem». El coportaveu nacional de la formació morada, Pablo Fernández, va ser contundent ahir. I va deixar clara la seva estratègia: augmentaran la pressió sobre els seus socis d’executiu per complir l’acord de coalició abans que s’acabi la legislatura i desplegar noves mesures socials que permetin fer front a la crisi derivada de la guerra d’Ucraïna. Una de les propostes que la ministra de Drets Socials, Ione Belarra, ja ha fet arribar als seus aliats és la rebaixa de tots els abonaments de transport públic a 10 euros. I els socialistes han respost que ho estudiaran.

Amb un clima ja de precampanya continu, Podem vol «trepitjar l’accelerador» i aprovar diverses de les lleis de les quals han fet bandera en els últims temps. Però necessiten la col·laboració del PSOE. O, almenys, que quedi clar que no serà per culpa d’ells que les mesures no tiren endavant.

Un dels punts amb què els morats estan pressionant el PSOE és amb la reforma de la fiscalitat. Avui es debat al Congrés una proposició de llei per gravar les grans fortunes que superin els 10 milions d’euros. Fonts socialistes van confirmar que votaran «no» a aquesta proposta, de manera que la iniciativa no prosperarà.