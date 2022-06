La Fiscalia no veu delicte d’Ayuso i arxiva la investigació contra el seu germà

La Fiscalia Anticorrupció no veu tràfic d’influències ni falsedat en l’actuació de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respecte del contracte de Priviet Sportive en què la Comunitat de Madrid va adjudicar pel procediment d’emergència l’adquisició de mascaretes en ple inici de la pandèmia, l’abril del 2020, i en què hauria participat el seu germà Tomàs. Per això arxiva les diligències que va obrir el 22 de febrer passat, sens perjudici de la investigació que realitza la Fiscalia Europea per possible frau amb fons de la UE.

Segons el decret d’arxiu fet públic ahir, i que signa el cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, respecte de la presidenta madrilenya cal concloure que mai no va intervenir en el procediment, «atès que el Consell de Govern no és òrgan de contractació a la Comunitat de Madrid». A més, en tractar-se d’un contracte d’emergència, l’actuació d’aquest òrgan va quedar limitada a «la recepció de la informació contractual per part de la Conselleria a la qual pertany l’òrgan de contractació». La investigació practicada, assenyala, «permet descartar l’existència de conductes penalment rellevants en el procés d’adquisició de mascaretes a la mercantil Priviet Sportive S.L. respecte d’Isabel Díaz Ayuso». Es tractava d’una compra de 250.000 unitats FFP2-3 per un preu unitari de 5 euros més IVA i un import total de 1.512.500 euros a la mercantil amb la qual treballava el seu germà, que segons va reconèixer la presidenta va cobrar 55.000 euros per participar en l’operació. La hipòtesi delictiva plantejada pels grups polítics de l’oposició (PSOE, Unides Podem i Més Madrid) que van ser els denunciants, es fonamentava segons diu Anticorrupció, en una seqüència de fets de la qual inicialment no es deduïen indicis raonablement versemblants ni de la realització del fet investigat, ni del seu caràcter delictiu ni de la responsabilitat en aquest de la presidenta madrilenya.