La Cort de Londres veurà el recurs de Joan Carles I el proper dia 11

La Cort d’Apel·lacions, divisió civil, del Tribunal Superior de Justícia d’Anglaterra i Gal·les ha convocat l’11 de juliol una audiència per escoltar els arguments del recurs de la defensa del rei emèrit Joan Carles I i els dels advocats de Corinna zu Sayn-Wittgenstein sobre la sentència del jutge Matthew Nicklin, que va desestimar el 24 de març la immunitat de l’excap de l’Estat davant la demanda civil de la seva examant per presumptes actes d’assetjament, seguiment il·legal d’agents del Centre d’Intel·ligència Nacional (CNI) a Mònaco i Londres i difamació. La Cort havia anunciat que la decisió es comunicaria per escrit. Tot i això, dijous la comunicació citava les parts a una «audiència la durada estimada de la qual és de 6 hores».

Encara no consta qui és el jutge o jutgessa -habitualment és un de sol o sola- que es farà càrrec del cas. Segons fonts jurídiques, la raó de convocar una audiència es deuria al fet que el recurs presentat contra la sentència sol·licita permís per apel·lar, paralitzar el procediment i, també, demana autorització per utilitzar «noves proves».

«Sembla que, com que no es tracta només de repetir els mateixos arguments que ja va desestimar el jutge Nicklin el 29 de març passat en sol·licitar-li permís per recórrer, cosa que va rebutjar, la Cort ha concedit l’audiència», va assenyalar Josep Gálvez, advocat del bufet Del Canto Chambers a la City londinenca.

Un cop escoltats els arguments, si s’aprecien «motius de llei sostenibles» o no per autoritzar un recurs d’apel·lació contra la sentència del 24 de març, la Cort dictarà una resolució. Si s’aprecia que la immunitat sobirana en què basa els seus arguments la defensa de Joan Carles I (l’emèrit és membre de la família reial, és sobirà i membre de la Casa Reial) té aspecte de prosperar tenint en compte que es tracta d’un tema discutible o planteja una situació molt rellevant per al dret, el jutge o la jutgessa donaran llum verda perquè es presenti un recurs d’apel·lació; altrament, es denegarà.

Per tant, encara que aparentment no es debat una qüestió sobre el fons -qui té raó-, és indubtable que després que el jutge Nicklin denegués la primera sol·licitud per apel·lar el 29 de març passat en súplica o reposició -recursos que així s’anomenen en el sistema judicial espanyol-, una segona negativa contrària a Joan Carles I introduiria el procediment en les altres dues qüestions prèvies que, juntament amb la immunitat, estan donant llargues a aquesta causa. En canvi, si la Cort autoritza l’apel·lació, el procediment s’ha de dilatar. «Amb tot, això va força més ràpid del que es podria esperar a Espanya», va destacar Gálvez. El jutge Nicklin va anunciar el seu desig d’accelerar el màxim possible el procediment per entrar en els actes que denuncia la demanda de Corinna.