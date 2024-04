«Després d’un any amb fàrmacs antiobesitat es torna al mateix pes»

El doctor en Biomedicina Marc Schneeberger sosté que un missatge de salut pública forta serà en el futur «molt més efectiu» contra l’obesitat que medicaments com els anàlegs del GLP-1, el consum del qual està en apogeu, i adverteix que, un any després de consumir aquests fàrmacs, es torna «exactament al mateix pes en el qual s’estava».

El científic gironí, que lidera un grup de recerca en el laboratori de control neurovascular de processos homeostàtics en la Universitat Yale (els Estats Units), assenyala en una entrevista amb EFE que aquests fàrmacs són la «solució a un problema ja existent» d’obesitat, però advoca per l’educació i un estil de vida «balancejat» per a prevenir-la i, amb ella, altres patologies associades com l’estrès, l’ansietat o el dèficit cognitiu.

El treball de Schneeberger, natural de Lloret de Mar, intenta descriure com el sistema nerviós controla el balanç energètic i el metabolisme, comunicant-se amb múltiples teixits perifèrics, amb l’objectiu de resoldre situacions fisiopatològiques com l’obesitat, que quintuplica el risc de patir alzheimer.

El Premi de Recerca Científica Princesa de Girona 2023, que va arribar a Santander aquesta setmana per a assistir a la proclamació d’un nou guanyador d’aquest guardó, reconeix que les teràpies amb anàlegs de GLP-1 per reduir el pes corporal són «efectives», però recalca que la millor fórmula continua sent una alimentació adequada i exercici.

«Sempre és molt més efectiu prevenir que curar», recorda, entre altres motius per la relació entre l’augment de pes i el seu impacte negatiu en el desenvolupament cerebral, que, apunta, es desconeix «si és cent per cent reversible». «Hauria estat molt més efectiu (que aquests fàrmacs) evitar augmentar el pes i que no s’arribés a aquestes situacions d’obesitat», aconsella.

El neurobiòleg Marc Schneeberger. / Pedro Puente Hoyos/EFE

Sopar com a captaire

Espanya és el país amb major obesitat infantil d’Europa i existeixen comunitats autònomes que ja tenen entre un 30 i un 40% de nens amb sobrepès, un problema tenint en compte que els canvis nutricionals durant el desenvolupament de la persona afecten «de forma molt dramàtica al que serà l’estructura de la funcionalitat cerebral de cada individu», per la qual cosa crida a actuar.

«Venem que vivim en una dieta mediterrània, però no ens prenem el temps per menjar», lamenta Schneeberger, qui percep un problema de «falta de comunicació» de la importància d’una bona nutrició.

I demana tornar a la dita popular de «desdejunar com un rei, menjar com un príncep i sopar com un captaire». «Hem passat a l’oposat i tornar a aquest estil de vida (...) és important per minimitzar l’impacte d’aquestes malalties neurodegeneratives, que estan en augment», incideix.

El treball, estar «envoltats» d’aliments processats rics en greixos i sucres o l’augment dels preus són, segons Schneeberger, factors que influeixen en l’obesitat, encara que considera que «si un es pren el temps» necessari pot trobar en el supermercat aliments que són «positius nutritivament».

Educar, millor que prohibir

Per a l’investigador de Yale, l’educació des d’edats primerenques és «fonamental» per a un correcte estil de vida i una bona alimentació.

Al seu judici, és millor opció educar que prohibir o obligar. «Pots posar impostos, obligacions o prohibicions, però mai funcionen tan bé com bona educació», afirma.

«Els meus pares, per exemple, tenen un bar i mai han estudiat, però el meu pare, en ser cuiner, sempre ens transmetia al meu germà i mi, quan érem petits, ‘som el que mengem cada dia’ (…) I aquest missatge va calar molt en mi quan era petit i crec que és un missatge que seria molt fàcilment comunicable. És molt de sentit comú», afegeix.

Marc Schneeberger creu que el millor consell que pot donar-se per evitar l’obesitat es resumeix en «una dieta baixa en aliments processats».

També es pot «mirar en el món animal», on hi ha «aliments rics en fibra i sucres i aliments rics en proteïnes i grasses, però no hi ha aliments rics en sucres i greixos». «Evitant-los és quan un aconsegueix ser més efectiu pel que fa a dieta, augmentant l'exercici físic», postil·la.

Subscriu-te per seguir llegint