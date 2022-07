Una jove pateix una violació en grup al mig del carrer al centre de València

La Policia Nacional investiga la violació grupal a una noia de 26 anys que va ser abordada per tres desconeguts de matinada en un cèntric carrer de València el passat dissabte 18 de juny. Els assaltants la van agredir sexualment sobre el capó d’un cotxe mentre la víctima demanava ajuda sense que ningú no escoltés els seus crits d’auxili. Segons va denunciar aquell mateix matí l’agredida, només sortir de l’hospital, dos la van subjectar per la força mentre el tercer la penetrava, encara que pel fet que estava d’esquena i el xoc que va patir per l’atac, no sap si va ser un o diversos que la van violar. De moment no s’han produït detencions i agents de la Policia Nacional de València intenten identificar els autors d’aquesta agressió sexual.