El TS estableix que exigir una altura de 1,60 metres per ser dona policia és discriminatori

El percentatge de dones que no arriba als 1,60 metres d’estatura a Espanya és del 25%. Aquesta és la raó per la qual el Tribunal Suprem ha anul·lat, per discriminatori, el requisit de tenir una estatura mínima d’1,60 metres exigit per ser admeses en les proves selectives d’ingrés al Cos Nacional de Policia.

Per a la Sala Contenciosa Administrativa de l’Alt Tribunal es tracta d’una discriminació indirecta respecte dels homes, als quals es requereix una estatura mínima 1,65 metres que resulta menys exigent, ja que són únicament el tres per cent els que no arriben a aquesta talla.

La sentència feta pública ahir, el ponent del qual és el magistrat Pablo Lucas, apunta que la discriminació indirecta es produeix en fixar les mateixes altures per a dones i homes, ja que el Tribunal de Justícia de la UE (TJUE) ja va declarar l’octubre del 2017 que la marginació a les dones no se salva amb el simple fet de fixar estatures mínimes diferents si no es té en compte, com és el cas, les diferències acreditades d’estatura mitjana, per sexe, de la població espanyola. La resolució estima el recurs d’una dona que va ser exclosa del procés selectiu d’ingrés a l’Escala Bàsica de la Policia Nacional per no reunir el requisit de l’estatura mínima.

Silenci del Consell de Ministres

L’afectada va recórrer l’acord del tribunal del procés selectiu davant del Consell de Ministres, que va desestimar la seva petició per silenci administratiu, i és aquesta decisió la que es recorre davant del Suprem, reclamant a més l’anul·lació del requisit d’estatura mínima establert a l’article 7.c del Reglament dels processos selectius i de formació del Cos Nacional de Policia.

En el seu recurs, argumentava que era molt més gran el percentatge de dones que no aconseguien l’estatura requerida que el d’homes, de manera que només una estatura mínima d’1,54 metres per a les dones restabliria la igualtat necessària (ella va ser exclosa per mesurar 1 ,56). Per a l’aspirant, la discriminació era conseqüència que els límits fixats no tenen en compte els estàndards d’estatura mitjana actuals dels homes (1,74) i les dones (1,63) entre els 20 i els 49 anys.

El Suprem estima el recurs i destaca que l’Administració té la càrrega de demostrar l’existència de raons objectives i legítimes per a una diferència de tracte que no sigui discriminatòria, i cap justificació s’ofereix en aquest cas en el preàmbul de la norma.