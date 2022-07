Les imatges d'un boví tombat a terra i en estat de xoc durant les festes d'Albarrasí (Terol) estan donant la volta a Internet després que el Partit Animalista PACMA difongués el vídeo a les seves xarxes socials. Els presents l'agafen per les banyes, l'arrosseguen per terra i l'estiren per la cua. L'animal sembla incapaç de moure's i queda estès mentre alguns assistents demanen "un ganivet", segons ha informat el partit.

Va passar a finals de juny, de nit i entre una multitud excedida per l'alcohol. Segons van explicar testimonis a PACMA, "al final de la festa, l'organització de l'esdeveniment va alliberar diverses vaques per guiar al toro cap al final del recorregut, però aquest va començar a envestir-les".

Este horror tuvo lugar el 25 de junio durante la celebración del toro embolado en Albarracín (Teruel). ¿Imaginas el sufrimiento de este animal?



L'animal de les imatges hauria rebut cornades i cops, motiu pel qual va acabar desplomat. Una vegada més un festeig popular amb animals produceix una forta indignació a Internet. En tot just 10 hores, el vídeo ha aconseguit més de 70.000 reproduccions a Instagram i ha comptat amb les reaccions d'actrius com Sara Sálamo i Michelle Calvó, així com de l'artista Leo Peralta, que han condemnat les imatges.

Els comentaris de les publicacions a les diferents xarxes socials han sentenciat la festa i posicionat, segons PACMA, l'opinió social majoritària: "Això s'ha d'acabar". La directora d'AnimaNaturalis a Espanya, Aída Gascón, que aquest estiu es troba documentant els diferents festejos populars amb animals, també va compartir la publicació: "Més imatges terribles dels festejos taurins als pobles. Deixeu de celebrar les vostres festes amb aquestes salvatjades si us plau".

Des de PACMA han apel·lat a la Direcció General de Drets dels Animals: "Per què tenim una DGDA? Parleu amb claredat i reconeixeu d'una vegada que ni aquests animals, ni els de les granges, ni els de l'experimentació, ni tan sols els que són explotats per caçadors o ramaders seran emparats per cap Llei que impedeixi aquest tracte vexatori".

El president del Partit Animalista, Javier Luna, ha explicat que "encara que ningú el pugui creure" aquestes coses "continuen sent legals a Espanya i no sembla que hagin de canviar. Segons els reglaments, els civils no poden agredir ni molt menys matar als animals, però la normativa no es compleix".

"La gent en aquests casos està borratxa i desfasada, i no tenen cap mena de control ni autoritat que vetlli per l'animal. Això és una sagnia on conflueixen grups violents i paguen les seves frustracions amb els animals", continua el president de PACMA, que es manifestarà contra la tauromàquia i tots els festejos derivats el pròxim 24 de setembre a Madrid.