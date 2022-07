Pedro Sánchez mobilitza el PSOE i accelera la renovació per contenir Feijóo

Les eleccions andaluses del 19-J han deixat seqüeles en el PSOE. Es donava per feta la derrota, però la bufetada va ser colossal. Va fer mal, molt, i més a Pedro Sánchez. Fins i tot el va indignar profundament. Allò havia de marcar un punt d’inflexió. Des de llavors, el president ha anat llançant senyals consistents que ha pres nota de l’avís de les urnes.

Primer, amb la confecció del segon decret anticrisi, molt més ambiciós que el primer. Després, amb el debat de Política General, en què va consumar un clar cop de timó a l’esquerra per reanimar els votants. I finalment, amb els canvis en el PSOE. La reconfiguració de la cúpula amb pesos pesants per a la gran batalla electoral a partir del setembre.

Nou full de ruta i nou equip, a priori més greixat. Sánchez vol el seu partit ja en mode campanya, conscient que la dreta ha crescut i que Alberto Núñez Feijóo és una amenaça real. I per això proposarà que no es retardi l’elecció de candidats per a les municipals i autonòmiques: ha de quedar enllestida, com a molt tard, a mitjans de novembre.

El comitè federal del PSOE, màxim òrgan de direcció, sent avui, per primer cop, les explicacions del líder dels canvis que ell mateix ha decidit. I els haurà de ratificar. No hi haurà cap problema, perquè el president i secretari general controla tots els ressorts de poder interns.

A més, en les últimes hores ha parlat en privat amb els barons per explicar-los els relleus -l’ascens de María Jesús Montero, Patxi López i Pilar Alegría, i l’entrada en el primer cercle de confiança de Miquel Iceta- i anticipar-los les línies generals del discurs davant dels membres del comitè.

El calendari de les primàries

Però la reunió no servirà només per ratificar la remodelació del nucli dur del president. També se sotmetrà a votació el calendari de les primàries per a l’elecció dels candidats autonòmics i locals (per als municipis de més de 20.000 habitants). I, com van avançar fonts de la cúpula, Ferraz obrirà dues finestres de votació. L’ordinària, a la qual s’hauran d’acollir totes les federacions, se celebrarà el 8 i 9 d’octubre. De manera «excepcional», s’habilitarà una altra data, a mitjans de novembre (o el 12 i 13 o el 19 i 20) per treure les urnes.

Però per poder optar per aquesta segona alternativa, les direccions regionals del PSOE ho hauran de sol·licitar a la cúpula federal i argumentar per què volen celebrar les seves primàries al novembre. Però «no hi haurà més excepcions».

No caldrà que alguns caps de cartell s’elegeixin, per exemple, al gener, com va passar el 2019, quan Sánchez va escollir a dit el seu aspirant per a Madrid capital, Pepu Hernández, que després va haver de ser votat per la militància en primàries. És a dir, que si el president vol fer canvis al seu executiu per llançar-los de candidats -com va passar amb la ministra Carolina Darias (Sanitat) per a Las Palmas-, ho haurà d’anunciar, com a molt tard, al novembre, encara que no hagin de deixar el Govern llavors . L’elaboració dels programes per a autonòmiques i municipals ja està en marxa, a càrrec dels respectius secretaris d’àrea, el president extremeny, Guillermo Fernández Vara, i el dirigent andalús Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. El president explicarà avui els canvis al seu equip i insistirà que el partit va «a totes».