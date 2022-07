Trump reapareix a Washington i coqueteja amb una nova candidatura

Donald Trump segueix sense acceptar la seva derrota a les urnes. És per això que l’expresident ha obert la porta a presentar per tercera vegada la seva candidatura a les eleccions presidencials que els Estats Units celebraran el 2024 i ho va fer insistint en un desmentit frau electoral. «Em vaig presentar la primera vegada i vaig guanyar. Després em vaig presentar per segona vegada i ho vaig fer molt millor», va assenyalar dimarts en un míting. «És possible que ho hàgim de fer de nou», va anticipar.

Quan es compleixen 18 mesos des que va abandonar la Casa Blanca malgrat els seus intents per aferrar-se al poder, el magnat conservador va tornar ahir a Washington per participar en un acte polític de l’Institut de Política Amèrica Primer, afí a les seves idees, en què va aprofitar per tornar a presentar-se com a víctima d’una conspiració i per insinuar el seu possible retorn a la primera fila política.

Durant la seva primera visita a Washington, la capital del país, des que va haver d’abandonar el poder després de perdre les eleccions davant de l’actual president, Joe Biden, Trump va destacar la seva predisposició a debatre l’estratègia que seguirà el Partit Republicà per recuperar la Casa Blanca d’aquí a dos anys.

«Sóc aquí davant de vostès per començar a parlar sobre el que hem de fer per aconseguir aquest futur quan obtinguem una victòria triomfal el 2022 i quan un president republicà recuperi la Casa Blanca el 2024, cosa que crec fermament que passarà», va defensar l’expresident nord-americà, segons va recollir The Hill.

La seguretat pública

En un discurs de 90 minuts en la cimera de l’associació Institut Polític Amèrica Primer, Trump va rebre l’ovació de legisladors republicans, exfuncionaris del seu gabinet i funcionaris de l’administració, així com de donants i simpatitzants, abans de pronunciar un discurs que es va centrar en el crim i els seus plans per a la seguretat pública.

Tot i això, el magnat també va dedicar algunes paraules a la comissió que investiga l’assalt al Capitoli, assegurant que la intenció d’aquest comitè és perjudicar la seva imatge per evitar que «torni a treballar» per al Partit Republicà i els seus votants. «Realment em volen fer mal perquè ja no pugui tornar a treballar per a vostès, i no crec que això passi», va assenyalar Trump sobre la feina del comitè que investiga els fets del 6 de gener de l’any passat, i després va rebre una ovació de la sala. «Si em quedés a casa i m’ho prengués amb calma, la persecució de Trump s’aturaria immediatament. S’aturaria. Però això no és el que faré», va afegir l’expresident.

A més, Trump va criticar amb duresa la situació en la qual es troba el país sota el mandat de Biden. «El nostre país ha estat posat de genolls, literalment de genolls. Qui ho hauria pensat? [...]. No hem tingut mai res semblant al que està passant ara», va sentenciar.