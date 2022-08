El rei emèrit no té la intenció de tornar a Espanya aquest mes

Joan Carles I ha admès a alguns amics que, després del viatge del maig a Espanya i l’enrenou polític i social que es va generar, no té ganes d’organitzar una altra visita al seu país. Almenys ara com ara. Els ha reconegut que va ser perjudicial per a la seva imatge i la del seu fill, Felip VI. Segons fonts de l’entorn del rei emèrit, el mes d’agost el passarà a Unió dels Emirats Àrabs principalment, on continuarà rebent les seves amistats i familiars, i farà alguns desplaçaments a l’estranger. A Abu Dhabi, les temperatures superen els 40 graus i, amb una humitat que de vegades supera el 70%, és «impossible estar fora de casa sense aire condicionat», apunten els que l’han anat a veure a l’estiu.

Dimecres farà dos anys que es va saber que Joan Carles I havia abandonat Espanya després de la publicació de diverses informacions sobre la seva fortuna oculta. La sortida va ser fruit d’una negociació triangular amb Felip VI i el Govern. La notícia la va divulgar la Casa del Rei, que va fer pública una carta del pare al seu fill en què li deia que marxava perquè pogués exercir les seves funcions com a cap d’Estat amb «tranquil·litat» i «assossec».

El viatge que va fer al maig a Sanxenxo (Galícia) i Madrid, no obstant, es va convertir en un xou mediàtic que va preocupar la Zarzuela. La Moncloa, per part seva, va deixar palès el seu malestar i diversos ministres van insistir en el missatge enviat mesos enrere pel mateix Pedro Sánchez, i li van reclamar «explicacions» pels escàndols sobre les seves finances. «Explicacions de què?», va respondre l’emèrit entre rialles quan una periodista li va llançar la pregunta al municipi de Pontevedra. La imatge no va poder ser més incòmoda per a Felip VI.

La segona visita trigarà a produir-se. L’alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, va assegurar que seria a mitjans de juny, per a una altra regata, però el rei emèrit la va anul·lar. Ara, segons les fonts consultades, no hi ha previst cap pla de tornada a curt termini.

La fiscalia va tancar les diligències, però continua oberta la investigació de l’Agència Tributària que ha de determinar si les dues regularitzacions que l’emèrit va fer per posar-se al dia amb Hisenda són completes i veraces. A principis de juny, pocs dies després de la seva primera visita a Espanya, El Mundo va publicar que els inspectors seguien demanant informació sobre despeses de Joan Carles I al seu advocat, Javier Sánchez-Junco. En concret sobre l’«origen dels fons amb què es van sufragar els vols i la resta de despeses derivades» de les caceres a les quals va ser convidat entre 2014 i 2018, una vegada que ja havia deixat el tron ​i no gaudia de la inviolabilitat que dóna la Constitució al cap de l’Estat.

Aquests requeriments tenien inquiet Sánchez-Junco des de la tardor, quan va aconsellar al seu client que no tornés fins que Hisenda també clausurés la seva investigació. Però no li va fer cas. Va voler tornar i llavors li va recomanar que les visites fossin curtes per evitar que Hisenda el pogués citar per demanar-li informació.

Vacances a Mallorca

Per part seva, els reis Felip i Letizia van començar divendres les vacances a Mallorca, on compaginen l’oci amb l’activitat institucional. Dimarts, el Rei mantindrà una reunió de treball amb Sánchez al Palau de l’Almudaina. Normalment el tradicional despatx d’estiu amb el president del Govern es fa a Marivent, la residència del Rei a Palma. El canvi es deu, segons la Zarzuela, al fet que és previsible que Álvaro García Ortiz hagi de prestar davant Felip VI jurament del seu nou càrrec com a fiscal general i l’Almudaina permet organitzar millor la «cerimònia institucional».