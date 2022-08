La Xina confina 80.000 turistes pel coronavirus

Més de 80.000 turistes, ciutadans xinesos majoritàriament, estan atrapats a l’illa de Hainan, al sud de la Xina, després que les autoritats detectessin un brot de covid i, en línia amb l’estratègia sanitària d’aquest país per contenir la malaltia, es cancel·lessin tots els vols i viatges amb tren a nivell local.

En les darreres hores s’han comptabilitzat 483 casos de coronavirus a la ciutat turística de Sanya, que té més d’un milió d’habitants, un enclavament de l’illa de Hainan popularment anomenat el «Hawaii xinès».

Tots els vols des de Sanya, una destinació molt desitjada per la comunitat surfista, van ser cancel·lats durant el cap de setmana i es va suspendre la venda de bitllets de tren. A més, els turistes que vulguin sortir de l’illa han d’aportar cinc proves PCR negatives en els últims set dies, segons han imposat les autoritats sanitàries.

Els hotels de la ciutat, en contrapartida, han d’oferir als clients un descompte del 50% fins que s’aixequin les restriccions de viatge, segons va anunciar dissabte un representant de les autoritats locals. Però dotzenes de turistes es queixaven que aquests nous preus no s’estan aplicant. Yang, una turista que està allà afectada amb el seu marit i el seu fill, s’està pagant un hotel de la seva butxaca i menjant fideus de pot per no gastar en menjar. Jang no va dubtar a qualificar les d’aquest any com «les pitjors vacances» de la seva vida.

A Sanya, els llocs d’entreteniment públic, com balnearis, bars de karaoke i restaurants estan tancats des de la setmana passada, però els serveis essencials com supermercats i farmàcies romanen oberts. Un ciutadà estranger resident a la Xina i de lluna de mel a l’illa va denunciar preus abusius en el repartiment de menjar a domicili i va relatar com les provisions comencen a escassejar als hotels.

La Xina és l’única economia important que continua aplicant una estratègia de zero covid, imposant bloqueigs i llargues quarantenes que penalitzen el turisme local. Les fronteres del país estan pràcticament tancades des de l’any 2020, cosa que impedeix l’arribada de visitants estrangers.

El país, que aplica una estricta política de «tolerància zero» cap al nou coronavirus, ha patit en els últims mesos una onada de rebrots atribuïda a la variant òmicron que ha provocat xifres rècord de contagis no vistes des de l’inici de la pandèmia a la primera meitat del 2020. Actualment, el nombre total de contagiats actius a la Xina continental és de 2.009, dos dels quals es troben en estat greu.