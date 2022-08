Apunyalen l’escriptor Salman Rushdie en un acte als Estats Units

L’escriptor Salman Rushdie va ser atacat ahir sobre l’escenari quan participava en un acte a Chautauqua, una localitat de l’oest de l’estat de Nova York, segons van informar mitjans locals. D’acord amb les primeres informacions, l’autor indiobritànic, de 75 anys i amenaçat de mort pels seus escrits des de fa dècades, va ser apunyalat i traslladat a un hospital en helicòpter. Al tancament d’aquesta edició no se sabia la gravetat exacte de les lesions que va patir.

El suposat agressor de l’escriptor, un home, va ser detingut immediatament per un agent de policia assignat a la seva seguretat. En fotografies i vídeos publicades en xarxes socials es pot veure una persona, identificada com a Rushdie, a terra i sent atesa sobre l’escenari. Pel que sembla, el literat va ser apunyalat al coll per un membre del públic que es va abalançar sobre ell i va ser evacuat d’urgència en un helicòpter, encara que de moment es desconeix l’estat en què es troba i en el tancament d’aquesta edició no hi havia novetats sobre el seu estat de salut. «Estem afrontant una emergència», va declarar un portaveu de la Institució Chatauqua, organitzadora de l’acte. El presentador també va resultar lleument ferit al cap. «Rushdie és viu gràcies al fet que un policia el va salvar», va dir la governadora de Nova York, Kathy Hochul. Dues hores després de l’atac a Rushdie durant una conferència al nord de l’estat, la governadora va aparèixer davant els mitjans per confirmar que «està viu».