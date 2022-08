Els talibans imposen un dia festiu per recordar l’arribada al poder

El Ministeri de Treball i Afers Socials del Govern talibà afganès va declarar el dia d’avui festiu nacional per commemorar el primer aniversari de l’arribada al poder per part del grup islamista. «El 15 d’agost és el primer aniversari de la victòria de la gihad dels afganesos, liderada per l’Emirat Islàmic de l’Afganistan, contra l’ocupació dels nord-americans i els seus aliats», va explicar el Ministeri en un comunicat.

Aquest canvi en el calendari festiu contrasta amb l’eliminació d’altres festivitats vinculades amb religions alienes a l’islam sunnita que professa el grup. Així, s’ha eliminat el Nouruz persa o la festivitat d’Ashura xiïta. Els milicians talibans van entrar a Kabul el 15 d’agost del 2021 sense cap oposició després de dues dècades de lluita insurgent.