Zelenski vol recuperar les regions ucraïneses ocupades

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va reiterar dilluns a última hora que Ucraïna recuperarà totes les regions ocupades per Rússia, incloent-hi la regió de Crimea i els territoris d’alta mar ucraïnesos al mar Negre i el mar d’Azov.

«Ucraïna està tornant a si mateixa. I recuperarà la regió de Khàrkiv, la regió de Lugansk, la regió de Donetsk, la regió de Zaporíjia, la regió de Kherson, Crimea, i definitivament tota la nostra àrea d’aigua del mar Negre i el mar d’Azov, des de l’illa de les Serps fins a l’estret de Kertx», va dir el mandatari ucraïnès en el seu discurs diari a la població del país.

«Això és la guerra»

«Això és el que passarà. Això és nostre. I així com la nostra societat ho entén, vull que els ocupants també ho entenguin. No hi haurà lloc per a ells a territori ucraïnès»,va afegir Zelenski, advertint que «això és la guerra».