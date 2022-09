Brexit, vagues i guerra interna

Aconseguir el somni que més es desitja es pot transformar en el pitjor malson. Liz Truss es corona com a primera ministra del Regne Unit, però arriba al càrrec en circumstàncies molt més adverses que els seus predecessors. El país no s’enfrontava a una crisi econòmica de la importància de l’actual des dels temps de Margaret Thatcher. Els reptes econòmics arriben entrellaçats amb la inestabilitat internacional, la guerra a Europa i Rússia tancant l’aixeta del gas. Als problemes que també pateixen altres nacions s’uneix en el cas britànic el Brexit i la pretensió de Truss de continuar desafiant Brussel·les amb el Protocol d’Irlanda del Nord. La primera ministra haurà de fer, a més, molts esforços per mantenir la disciplina en el Partit Conservador.

Crisi energètica La mesura més urgent que ha d’adoptar Truss és la intervenció en el mercat energètic per evitar la fallida d’empreses i ajudar les llars britàniques a suportar la factura de la llum i el gas. El paquet en discussió tindria un cost, segons els mitjans, de 100.000 milions de lliures (116.000 milions d’euros). Truss pot anunciar demà els plans, amb mesures que inclourien la congelació dels preus de l’energia. La durada d’aquest pla podria ser d’entre 18 mesos i dos anys, fins a la propera elecció general el 2024. Serveis públics La inflació i el cost de l’energia han posat molts serveis públics a un pas del precipici. És el cas de la sanitat pública (NHS), la justícia o l’educació. Els hospitals encara no s’han recuperat de l’epidèmia de la covid i les llistes d’espera són de molts mesos. El mateix passa amb el servei d’ambulàncies i amb els ambulatoris, mentre els pacients que necessiten un dentista no el troben. Els agreujants actuals (pandèmia, crisi energètica) s’afegeixen a molts anys de manca d’inversions, que una injecció de diners no resoldrà. Malestar social La caiguda del poder adquisitiu i el deteriorament de les condicions laborals ha estès les protestes a tots els sectors. Els advocats penals estan en vaga en disputa amb el Govern per les condicions salarials i la manca de mitjans als tribunals. Els estibadors del port de Felixstowe, el servei de correus, les escombraries, els treballadors del metro i el ferrocarril han fet aturades i vagues aquest estiu. A la tardor professors, personal de la sanitat i funcionaris votaran si també van a la vaga. L’economia, la factura energètica i la sanitat, les prioritats de Truss Desafiaments internacionals El Protocol d’Irlanda del Nord enfronta Truss amb la Unió Europea. La nova primera ministra va assegurar a l’agost que estava «absolutament decidida» a aprovar en les pròximes setmanes el projecte de llei perquè el Regne Unit suspengui unilateralment aquesta part del tractat internacional. La guerra dels «tories» L’agenda de Truss no coincideix amb la de molts dels col·legues conservadors. La seva popularitat és baixa al grup parlamentari. Un dels reptes més grans de la nova primera ministra serà imposar la seva autoritat.