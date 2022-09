Una nena intenta treure’s la vida per un cas d’assetjament escolar a Saragossa

«És un miracle que Saray estigui viva». Aquesta és la frase que més ha sentit els últims dies Katya, la mare de Saray, una nena de 10 anys que viu al barri saragossà de San José i que divendres passat va decidir acabar amb la seva vida llançant-se pel balcó de casa seva. Per sort, no va aconseguir el seu propòsit i només va patir una fractura de maluc i una fissura al turmell esquerre, a més de les evidents contusions provocades per la caiguda des del tercer pis on viu amb els pares, que en aquell moment no estaven a casa.

Està ingressada a l’uci de l’Hospital Miguel Servet i aviat passarà a planta, però potser la ferida que li fa més mal ara mateix és que el malson que la va conduir a aquesta decisió no hagi acabat. Els seus progenitors ho atribueixen a un suposat cas d’«assetjament escolar» que la menor portava «patint des del curs passat al col·legi Agustín Gericó», on estudia. Dilluns que ve interposaran una denúncia a comissaria contra el centre i els que «li feien la vida impossible gairebé diàriament», assegura Katya, que assegura estar revivint cada segon previ al que va passar divendres, i fins i tot dijous, quan ja van detectar que alguna cosa no anava del tot bé després del retorn a les aules. Els pares afirmen que alguns companys li cridaven a la nena «sudaca de merda, torna al teu país» o «puta colombiana, no tindràs amics».