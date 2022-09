Isabel II serà enterrada al costat del seu marit a Windsor

cues de set quilòmetres. La reina Isabel II serà enterrada dilluns que ve al costat de la tomba del seu marit, el duc d’Edimburg, a la capella Rei Jordi VI, al castell de Windsor, en una cerimònia privada, va informar ahir el palau de Buckingham. A més, després del funeral es guardaran dos minuts de silenci a tot el país. Les cues per donar l’últim adéu a la sobirana a Westminster van arribar ahir als set quilòmetres de distància. El ministre de Defensa, Ben Wallace, membre de la Reial Companyia d’Arquers, va fer un torn de guàrdia. Un 15% dels vols que surten o arriben de Heathrow, uns 150, es veuran modificats per no pertorbar els moments més solemnes del comiat, com els dos minuts de silenci, va anunciar el principal aeroport de Londres.