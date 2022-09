Marlaska explica les morts de Melilla sense criticar Rabat

Deu vegades va utilitzar el ministre d’Interior l’adjectiu «violent» quan ahir va explicar al Congrés el tràgic assalt a la tanca fronterera de Melilla que el passat 24 de juny es va saldar amb almenys 23 migrants morts en territori marroquí, 37 segons diverses organitzacions no governamentals..., i fins a 72 segons la xifra que aporta el PP. Fernando Grande-Marlaska va desgranar els esdeveniments d’aquell intent d’entrada «violent, repeteixo: violent», va dir. I va fer aquestes deu repeticions només en el relat cronològic; en la resta de la seva primera intervenció va al·ludir a la violència set vegades més, i moltes altres més quan va ser el torn de les respostes.

La paraula més repetida de la seva intervenció a la cambra baixa -compareixença a petició de Podem, ERC i EH Bildu- li va servir al titular d’Interior de fonament per edificar una defensa de la intervenció de les Forces de Seguretat de l’Estat. La resposta de l’Estat és «ferma, serena i proporcionada», segons la seva opinió.

Marlaska va considerar que guàrdies i policies espanyols van recórrer a «l’ús oportú i proporcionat del material a la seva disposició, inclòs material antiavalots», i va destacar que 55 agents de la Guàrdia Civil van resultar ferits aquell matí.

El ministre d’Interior va evitar escrupolosament qualsevol qualificatiu a l’actuació de la gendarmeria i els mehanis marroquins, sense cap al·lusió al retard davant el letal amuntegament de persones, ni a altres possibles errors presents en un succés tràgic. «El Marroc és un soci lleial», va sentenciar en un altre moment de la compareixença.

Interior va tenir el primer coneixement del que passava a la tanca de Melilla a les cinc de la matinada d’aquell divendres, quan les forces marroquines de seguretat van avisar la Guàrdia Civil que s’hi acostava una multitud. Dues hores després, va relatar, «el sistema d’alerta primerenca de la Guàrdia Civil confirmava un gran desplegament de vehicles policials», i ja eren visibles milers de persones «portant pals» a la frontera.

En el seu relat, Marlaska va recordar que la multitud de «persones organitzades» es va dividir en dos grups, un dedicat a «rebutjar l’acció policial» i l’altre forçant portes de l’oficina fronterera del Barri Xinès de Nador «amb maces, destrals i altres objectes contundents», també «una serra radial manual».

Cap a un quart de nou del matí hi havia al recinte fronterer 1.700 persones dividides en els dos grups, va confirmar el ministre, especificant així una xifra dels migrants que van participar en l’assalt. Els assaltants van «generar un embussament que va posar en risc la integritat de centenars de persones», va dir en una breu descripció de la pitjor part d’uns fets «d’una gravetat extrema».

Grande-Marlaska va defensar l’actitud d’Espanya davant de la pressió migratòria. Va assegurar que es tracta d’un país «acollidor i solidari» amb els que volen entrar de forma pacífica, però «som un país democràtic que de cap manera pot acceptar que la seva frontera i els empleats públics que la guarden es vegin agredits de forma violenta i intolerable. La resposta de l’Estat és ferma, serena i proporcionada: s’identifica els responsables, es protegeix els vulnerables i es garanteix l’exercici dels drets de tots».

«Tractades com a rates»

La diputada d’ERC Maria Carvalho Dantas va descriure amb els termes més durs els fets el 24 de juny, llançant-los a Marlaska: va ser «una massacre», va dir, i les persones «van ser assassinades», «tractades com a rates, atrapades en una ratera», va relatar amb veu emocionada abans d’acusar el titular d’Interior: «Vostè fa un discurs d’extrema dreta quan criminalitza les persones migrants».

En el torn de resposta, el ministre li va demanar que deixés de fer «demagògia». «No hi va haver una massacre, ni hi va haver un grup de persones que va intentar accedir pacíficament a territori nacional», va respondre. «Cap de vostès no sent més que nosaltres la pèrdua de vides humanes», va dir, en clara al·lusió a les crítiques d’ERC i Bildu.

Per part seva, la portaveu per a assumptes d’Interior del Grup Popular, Ana Vázquez, va dir al m que «la seva compareixença està pactada amb Bildu i Esquerra. Una mica de teatre perquè no se sàpiga la veritat». Vázquez va qualificar Marlaska de «campió d’Europa de mala gestió de la immigració».