Feijóo i Abascal constaten les seves diferències en una primera reunió

Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal van tenir el primera cara a cara dijous passat per comentar l’actual escenari polític. Fonts de Vox han confirmat aquesta trobada, que va ser avançada per La Sexta, i l’emmarquen en «la normalitat» que dos líders polítics que no es coneixen tinguin un primer contacte.

El líder popular havia evitat concretar fins ara una cita amb el dirigent ultra, tot i que els seus partits comparteixen un Govern de coalició a Castella i Lleó. El primer contacte entre tots dos es va produir a través d’un missatge a l’abril, dies després que Feijóo fos elegit president del PP al congrés de Sevilla, i quan ja s’havia tancat l’executiu autonòmic conjunt. A Gènova asseguren que Feijóo i Abascal «coincideixen en part del diagnòstic de la situació, encara que difereixen en la manera d’afrontar-lo». També confirmen que el líder conservador ha mantingut una reunió recent amb la vicepresidenta Yolanda Díaz, en qualitat de líder de la plataforma Sumar, i amb la portaveu de Coalició Canària al Congrés, Ana Oramas. A l’estiu es va veure amb el líder d’UPN, Javier Esparza, amb qui els populars mantenen recels sobre la coalició a Navarra. El PP té clar que el nou acord ha de tenir en compte un pes més gran per al PP. Fonts del partit ja avancen que Feijóo «podria establir altres reunions de caràcter privat» amb altres dirigents de la política espanyola en les properes setmanes. En realitat, el líder del PP ja va avançar abans de l’estiu que la seva intenció era veure’s amb tots els líders polítics a excepció d’EH Bildu, que no ho inclourà a la ronda de contactes. «D’incògnit» Fonts del PSOE es van llançar a valorar la reunió després que es fes pública, insistint que «seria interessant conèixer si han avançat en un pacte entre dreta i ultradreta com ha passat a Itàlia» o si a la seva trobada van tractar «els continus exabruptes» del vicepresident de Castella i Lleó (que ahir mateix va negar la violència de gènere una vegada més). «Sorprèn que es reuneixin pràcticament en la clandestinitat», conclouen.