Truss renuncia a abaixar impostos a les rendes més altes

El ministre de Finances britànic, Kwasi Kwarteng, va prometre «l’inici d’una nova era» quan el 23 de setembre va presentar el seu pressupost de mesures econòmiques. El que va passar després va ser calamitós i va culminar amb una intervenció del Banc d’Anglaterra de 65.000 milions de lliures. Una de les decisions més impopulars era la rebaixa d’impostos als més rics. «Es mantindrà», va insistir la primera ministra Liz Truss diumenge a la BBC. Menys de 24 hores després, quedava anul·lada aquesta rebaixa del 5% als qui guanyen més de 150.000 lliures (172.000 euros) a l’any. Una marxa enrere humiliant per frenar la rebel·lió en el Partit Conservador i salvar un Govern desacreditat ja en el seu primer mes.

En anunciar la renúncia, Kwarteng no va admetre haver comès un error i tampoc pensa canviar d’estratègia. Es tracta, va dir, d’eliminar una distracció. «L’abolició del 45% s’havia convertit en una distracció en la nostra missió primordial d’abordar els desafiaments del nostre país. Ho entenem», va assenyalar en un comunicat. Després de l’anunci, la lliura esterlina va pujar i els mercats van semblar més estabilitzats. En ser preguntat si considera haver perdut la credibilitat i contempla dimitir, el ministre va rebutjar de ple marxar: «En absolut. Estem concentrats al 100% en el pla de creixement». Però l’abandonament de la rebaixa debilita l’argument de Truss que és necessari abaixar els impostos per potenciar el creixement i atraure inversors, un dels seus fonaments econòmics.

A Birmingham, on els conservadors celebren la seva cita anual, Kwarteng es va referir al canvi sobre la rebaixa fiscal com «una petita turbulència». En el seu discurs, amb el guió reescrit, no hi va haver cap anunci, ni detalls, sobre els termes de la seva nova política. «El Regne Unit necessita una nova visió» i «el creixement és l’única manera d’augmentar les oportunitats i la prosperitat», va afirmar, deixant clar que el pla segueix endavant.

Truss i Kwarteng s’enfronten a la rebel·lió dels diputats conservadors, que han vist el partit enfonsar-se en els sondejos i van amenaçar de votar contra el pressupost al Parlament. Al capdavant d’un grup d’insurrectes, dos exministres, Michael Gove i Grant Shapps, havien criticat públicament el pla de Truss. Shapps va qualificar d’«inevitable» la renúncia a la baixada de l’impost. Gove demana ara que l’executiu no retalli els pressupostos públics. Les pressions no es reduiran. Els conservadors s’han convertit en un partit fraccionat i ingovernable.

«Credibilitat destruïda»

«El canvi arriba tard per a les famílies i per remeiar el mal que s’ha fet. La credibilitat econòmica ha quedat destruïda», va afirmar Rachel Reeves, la laborista a càrrec dels assumptes econòmics. El gir de 180 graus seria insuficient per aturar les crítiques i recuperar la confiança dels mercats. Segons Paul Johnson, director de l’Institut d’Estudis Fiscals (un prestigiós organisme independent), l’abolició de la baixada de l’impost només és «una petita mesura». Kwarteng té «molta feina per fer encara, si vol mostrar un compromís creïble de sostenibilitat fiscal». I tret que faci un altre gir rotund als seus plans, el Govern «no tindrà cap altra opció que considerar retallar la despesa pública».