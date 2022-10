El comitè que investiga l’assalt al Capitoli crida Donald Trump a declarar

El Comitè especial que investiga l’assalt al Capitoli dels Estats Units va aprovar ahir per unanimitat en una votació cridar a testificar sota jurament l’expresident Donald Trump, l’home que aquest comitè assenyala com a màxim instigador i responsable d’aquell atac violent a la democràcia. Evitant una simple invitació que més que probablement hauria estat rebutjada i optant directament per una citació, que es dóna per fet que Trump també rebutjarà i lluitarà als tribunals, el comitè va fer un pas agressiu i, encara que potencialment inefectiu, carregat de simbolisme.

«Sabem que una citació a un expresident és una acció seriosa i extraordinària, per això volem fer aquest pas a plena vista del poble dels EUA», va dir Bennie Thompson, president del comitè, abans de la votació. «Tots els nord-americans mereixen aquestes respostes perquè puguem actuar ara per protegir la nostra república», va afegir.