PROTESTA AMB SOPA. Dos membres del grup ecologista Just Stop Oil van llançar ahir sopa de tomàquet Heinz sobre el quadre Els gira-sols de Vincent van Gogh que hi ha a la National Gallery de Londres. Agents de la Policia Metropolitana van detenir els dos activistes, acusats de danys dolosos. El quadre, protegit per un vidre, no va patir danys.