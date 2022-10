El PSOE es manté en primera posició en intenció de vot, segons el baròmetre d'octubre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS). Els socialistes amplien la distància amb el principal partit de l'oposició i se situen quatre punts per sobre. El partit liderat per Pedro Sánchez obtindria el 32,7% dels vots (3,5 punts més que al setembre) i els populars el 28,7% (dues dècimes més). Al juliol el CIS va augurar per primer cop una victòria dels d'Alberto Núñez Feijóo, però el PSOE torna a situar-se com a guanyador d'uns comicis a l'estat espanyol per segon mes consecutiu. Al setembre el CIS ja va augurar de nou una victòria socialista, però només per set dècimes.

D'altra banda, el CIS d'octubre augura una reculada de Vox, que perd un punt i mig en relació amb el setembre amb el 8,8% dels vots. Unides Podem continua en tercera posició amb el 12,7%, només una dècima menys que el mes anterior. Pel que fa a Cs, el partit liberal perd una dècima i se situa en el 2,7%. Variacions en l'independentisme ERC obté tres dècimes menys a l'octubre i se situa en el 2,4%. Junts en perd una i obté l'1,4%. La CUP també retrocedeix tres dècimes fins al 0,5%. Entre els tres partits, l'independentisme recula set dècimes. Yolanda Díaz, la líder millor valorada L'enquesta, realitzada entre l'1 i el 10 d'octubre a 3.713 persones de les quals 521 a Catalunya, també situa Yolanda Díaz com la líder més ben valorada amb un 4,71. Per darrere estan Pedro Sánchez (4,47), Alberto Núñez Feijóo (4,42), Íñigo Errejón (3,89), Inés Arrimadas (3,26) i Santiago Abascal (2,65). En nivell de confiança, el CIS indica que el 38% de ciutadans no en té "cap" en Sánchez i el 29% "poca". Només el 24,5% té "força" confiança i el 7% "molta". Feijóo assoleix pitjors resultats en conjunt. La majoria de ciutadans també expressa que té "cap" confiança en ell (31,4%) o "poca" confiança (37%). Només el 23,5% dels enquestats diuen que hi tenen "força" confiança i un 5,7% "molta" confiança. En relació amb els ministres del govern espanyol, cap aprova. La que obté millor puntuació i frega el 5 és la titular de Defensa, Margarita Robles, amb un 4,98 seguida de la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, amb un 4,91 i de la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, amb un 4,85.