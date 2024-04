Girona, Temps de Flors tindrà 137 muntatges en 109 espais i només es regarà el primer dia

Girona, Temps de Flors arriba aquest mes de maig a la seva 69a edició amb 137 muntatges i 109 espais en tretze barris de la ciutat. Hi haurà sis punts d'entrada i sis de sortida per facilitar la mobilitat a tota la seva expositiva i hi haurà dues rutes per a persones amb cadires de rodes. La vicealcaldessa de promoció Econòmica, Gemma Geis i Carreras, ha explicat que al mes de desembre quan es va començar a plantejar seriosament la mostra foral d'aquest any, va tenir clar que sí o sí, es farà la mostra malgrat la sequera i que caldria adaptar-se com fos i demostrar que la ciutat pot ser "innovadora" i modèlica". Es van preparar cinc plans segons la situació que hi hagués entre l'11 i el 19 de maig, quan se celebra la mostra.

Es va fer una llista de plantes seques, espècies autòctones i adaptades a climes secs per tal que els voluntaris que fan els muntatges poguessin escollir les que millor anessin per les seves instal·lacions. La idea és regar només el dia que es col·loquin tots els projectes i ja no regar més.

Entre les novetats, com ja va avançar Diari de Girona, hi haurà unes esponges que aguanten la humitat i l'aigua necessària es traurà d'uns dipòsits que recullen l'aigua pluvial del teulat del magatzem de les brigades municipals, al polígon Mas Xirgu.

També com a novetat, s'avança l'horari d'inici de la mostra, que enlloc de ser a les deu del matí serà a dos quarts de deu, "per adaptar-se a l'arribada dels visitants". Tancarà cada dia a les nou del vespre, excepte els dos dissabtes i el dimecres que ho farà a les 12 de la nit.

Espais nous

Enguany hi haurà nous espais com ara el pati gòtic de la casa Solterra, el camí de la reina Ermessenda a la vall de Sant Daniel, les voltes de la Rambla, el carrer de l'Argenteria, el jardí del Casino de Girona i la casa de les Arts de Mas Ramada. Respecte a les últimes edicions , es reobren indrets com la casa Cúndaro, la Torre Gironella, el Palau de Caramany i l'església de Sant Martí Sacosta. La idea és que contribueixin a esponja i reduir el nombre de projectes al voltant de la Catedral i repartir-los per la zona de la plaça del Vi i la Rambla Llibertat.

Durant la presentació de l'exposició de flors que s'ha fet avui al matí, tant la vicepresidenta de la Diputació, Maria Àngels Planas, com la vicepresidenta de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, Gemma Geis i Carreras, han lloat la col·laboració de les diferents administracions amb la ciutadania que "participa altruistament i sense cobrar un euro" i que "fan un treball comunitari per donar a conèixer Girona al món" i la implicació dels comerços i la restauració. Al concurs d'aparadors hi haurà 42 participants.

Les dues han recordat que Temps de Flors també inclou activitats culturals i lúdiques i que Girona rep uns 365.000 visitants al llarg dels dies de la mostra i que això suposa un impacte econòmic d'uns 10,5 milions d'euros.

