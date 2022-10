Un pla que es basa en les pastilles de iode

Els països europeus tenen plans de contingència per a un possible cas d’emergència nuclear derivat de la guerra d’Ucraïna:

Espanya: Un milió de pastilles públiques… i la resta secretes. El Centre Militar de Farmàcia de la Defensa a Colmenar Viejo (Madrid) està fabricant 1.250.000 pastilles d’alta concentració de iodur potàssic, amb un màxim de 65 mil·ligrams per comprimit, confirmen fonts del Govern. Però aquesta producció no és la que s’està demanant a altres països d’Europa per protegir-se de radiacions en el marc de la guerra d’Ucraïna. Les pastilles madrilenyes són per repartir entre la població veïna de les centrals nuclears d’Ascó, Vandellòs, Trillo, Garoña, Cofrentes i Almaraz perquè caducaran les actuals reserves de iode del Pla d’Emergència Nuclear. La nova tanda protegiria 625.000 persones. Hi ha una altra fabricació de pastilles de iode «habitual» als plans de Defensa, admeten sense comentar-la fonts de l’Exèrcit. Però quants comprimits són i on s’emmagatzemen és secret. Les mateixes fonts deixen sense desmentir que Defensa va incloure pastilles de iode entre les 11 tones de material sanitari enviat a Ucraïna el març passat, quan inquietaven a Europa els combats a l’àrea de Txernòbil.

El departament de Seguretat Nacional, dependent de Moncloa, vigila també les fake news sobre el iode protector. Intenta diferenciar en allò que circula a les xarxes socials què és por i què és propaganda desestabilitzadora russa. Mentrestant, a la plataforma Amazon alguns venedors uneixen l’expressió «per a radiacions» a la publicitat de pastilles de iode que realment no són més que complement alimentari. «Només serveixen les de fabricació militar», explica la font castrense. Juan José Fernández.

França: Preocupació per les reserves de pastilles. El Govern francès pràcticament no s’ha pronunciat sobre l’ús de pastilles de iode en cas d’atac nuclear a la guerra d’Ucraïna. Les autoritats gal·les prefereixen evitar una banalització del perill que l’Exèrcit rus utilitzi armes tàctiques. Les darreres declaracions destacades es van produir al març. El llavors ministre de Sanitat, Olivier Véran, va dir que el país disposa de «suficient iode per cobrir totes les necessitats de la població». Tot i això, hi ha dubtes que sigui cert. Segons les últimes dades, França tenia 95,7 milions de pastilles el 2020, encara que per cobrir tota la població necessita uns 130 milions. Enric Bonet.

Itàlia: No disponibles a les farmàcies. Els italians no estan acudint a comprar pastilles de iode per contrarestar els efectes de la radiació davant d’un eventual atac nuclear a Ucraïna. O, si més no, no ho estan fent massivament, segons ha informat recentment Roberto Tobia, secretari de l’Associació Nacional de Farmacèutics (Federfarma). «Com a altres països, a Itàlia hi ha estoc d’aquestes píndoles i hi ha un pla de distribució extraordinari també per a les farmàcies en cas d’una veritable alarma nuclear». Tampoc és que sigui fàcil aconseguir aquest fàrmac, perquè és un medicament que normalment no es ven a les farmàcies i que, en cas que es declarés l’estat d’emergència per un atac nuclear, les pastilles serien primer distribuïdes per Protecció Civi i el Servei Sanitari Nacional. Irene Savio.

Alemanya: 190 milions de pastilles emmagatzemades a tot el país. A Alemanya no hi ha cap recomanació de les autoritats a la població per comprar o emmagatzemar pastilles de iode. L’única reacció pública del Govern es remunta a mitjans del març passat, quan el Ministeri de Medi Ambient va informar que el país compta amb gairebé 190 milions de pastilles de iode emmagatzemades i repartides als 16 estats federals del país. La nota de premsa va ser publicada com a reacció a l’inici de la invasió russa d’Ucraïna i al perill de catàstrofe nuclear. Andreu Jerez.

Bèlgica: Comprimits gratuïts a les farmàcies. Encara que les autoritats belgues segueixen de prop l’evolució de la situació a Ucraïna i el risc nuclear, no hi ha actualment cap recomanació a la població perquè inclogui a la seva farmaciola de primers auxilis pastilles de iode, que des del 2018 estan disponibles a les farmàcies de forma gratuïta. Les autoritats compten amb un estoc de 21 milions de comprimits a les reserves del centre de protecció civil i a les reserves de majoristes i farmàcies. Silvia Martínez.