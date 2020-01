L'Olot cau per la mínima a Andorra

L'Olot acaba la primera volta de la temporada amb una derrota per la mínima (1-0) al camp d'un dels favorits de la Lliga, l'Andorra, a causa d'un gol de Moha a les acaballes de la primera meitat. Tot i que els garrotxins van realitzar un gran paper sobre el terreny de joc tenint les millors ocasions del partit com la de Kilian Grant, no van poder materialitzar-ne cap. Això ho va aprofitar l'Andorra, que va presentar un gran potencial ofensiu. Una altra nova negativa va ser la lesió d'Arnau Comas, als sis minuts, que va ser rellevat per Vivi.

Nou any i nous propòsits per un Olot que visitava ahir un dels camps més difícils a l'hora de gratar punts de la categoria: el Camp d'Esports Prada de Moles de l'Andorra. De fet, els andorrans arribaven ahir amb la premissa de seguir amb la ratxa en el seu feu, i és que els del principat no han perdut cap enfrontament des de principis de temporada. La missió, ahir, de l'Olot era poder ser el primer equip en conquerir l'estadi tricolor. Una fita complicada però alhora atractiva de realitzar. L'Olot va començar el partit d'aquella manera que tant li agrada a Raúl Garrido: tenint la possessió de la pilota. Però davant es va trobar un equip que igual que els garrotxins, li agrada manar en el partit a través del bon tracte de l'esfèrica. Una similitud que va fer que la igualtat estigués present, tot i que la balança es va decantar en certa manera per l'equip local. Tot i això, les ocasions no s'esdevenien fins que el davanter figuerenc Kilian Grant es va plantar sol davant del porter andorrà Nico Rattí per posar el primer gol en el marcador. Però Ratti va estar murri i va treure un peu miraculós per salvar els seus. Una aturada que va fer que els locals posessin una marxa més. Els jugadors entrenats per Gabri Garcia van començar a tenir més domini a través de jugades verticals i a través del desequilibri i la rapidesa de Moha i Musa Jr. El segon va ser qui va marcar l'únic gol del partit en el minut 45 de la primera part a través de l'execució d'un tir ben ajustat després d'un servei de cantonada de Martí Riverola.

Amb aquest resultat l'Olot sabia que havia de posar una marxa més per capgirar el marcador o, almenys, igualar-lo. Per això les instruccions de Raúl Garrido a la mitja part van ser les de ser més agressius i sobretot la de generar més perill per poder aproximar-se a la porteria rival. La resposta dels futbolistes olotins va ser notable. Realitzaven una pressió en una zona és perillosa. Això va fer que poguessin robar la pilota prop de la porteria rival en diverses fases de la segona meitat. En aquest període Garrido va fer entrar el migcampista Eloi Amagat per intentar tenir un major domini de la pilota. Però va ser en va. Amb aquesta derrota els olotins tanquen la primera volta de la Segona B amb vint-i-cinc punts obtinguts i ocupant l'onzena posició a la classificació.