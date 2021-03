«Play-off» amb destí a Tenerife

La primera eliminatòria del play-off pel títol de la Lliga Femenina portarà l'Spar Girona a Tenerife. No està, a hores d'ara, encara confirmat al 100% perquè queden tres partits ajornats per recuperar, que podrien fer variar algunes posicions, però res fa pensar que la situació pugui canviar gaire. L'Uni s'encamina cap al tercer lloc final en la fase regular, i el Ciudad de la Laguna no pot superar el seu actual sisè lloc, i té l'average guanyat a l'Ensino Lugo, setè, i també a l'IDK, vuitè. Matemàticament l'equip gironí encara podria aspirar a ser segon, però la combinació necessària difícilment es produirà: el València hauria de guanyar almenys un dels dos duels que li queden per evitar un triple empat que deixaria l'Spar tercer, i el Perfumerías hauria de perdre avui a Gernika i dissabte a Fontajau. A més, en aquest partit, l'Uni hauria de capgirar l'average en contra de l'anada, ni més ni menys, que de 18 punts (79-61).

La fase regular es tanca dissabte, amb horari unificat a les 19 h, amb el clàssic Uni-Avenida a Girona, el València rebent l'IDK i La Laguna, fent el mateix amb el Gernika. Avui, però, es jugaran els endarrerits Gernika-Avenida i Bembibre-València, i per demà encara en quedarà un altre, el Gernika-IDK. Els play-off arribaran de manera immediata: la setmana que ve. La Federació té fixada l'eliminatòria de quarts pels dies 31 de març i 3 d'abril (a dos partits, i no a tres, i se l'emportarà qui més punts sumi a nivell global, i l'Uni podrà jugar amb l'avantatge de tenir la tornada a casa (i amb públic, amb el topall d'un miler).

Sense cap possibilitat de caure més avall del tercer lloc (i amb una de remota de ser segon), l'Spar Girona s'encamina cap a una eliminatòria amb el sisè. Aquest lloc l'ocupa La Laguna, amb un balanç de 15/14 i l'average guanyat a l'Ensino Lugo (14/15), que és setè. L'IDK, vuitè, amb 13/15 i dos partits pendents, podria arribar a atrapar l'equip canari, però hi té també l'average perdut. Aquesta temporada l'Uni ha guanyat els dos partits de lliga regular contra La Laguna. A Tenerife, triomf molt clar de les gironines (48-80), amb 20 punts d'Araújo; a Fontajau també va guanyar l'Spar, però no va poder trencar el partit fins l'últim quart (63-54). Un triomf dissabte a la pista de l'IDK (71-76) va donar el bitllet matemàtic per al play-off a l'equip canari, que té en Tanaya Atkinson una de les seves jugadores de referència.

Qui superi els quarts de final, haurà d'esperar gairebé tres setmanes abans d'afrontar la següent ronda. Les semifinals no començaran fins al dia 22 d'abril, i es resoldran el diumenge 25, també en una eliminatòria a dos partits. Abans, el València i el Perfumerías Avenida tenen cita europea, a les Final Four de l'Eurocup i l'Eurolliga, respectivament. La final de la Lliga Endesa, que es resoldrà al millor de tres partits, queda programada pels dies 29 d'abril i 2 i 6 de maig.

Mentrestant, a les oficines de l'Spar Girona segueixen arribant les peticions dels abonats per assistir al partit de dissabte contra el Perfumerías Avenida, i només hi ha un miler de places disponibles. El club no va informar de quantes localitats queden a hores d'ara. En breu l'Uni també obrirà el procès perquè els abonats s'inscriguin per anar a veure els quarts del play-off el 3 d'abril.