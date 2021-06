El Girona ha obert fa un quart d'hora les taquilles de Montilivi per despatxar les entrades del partit d'aquesta nit contra l'Almeria, en l'anada del "play off" d'ascens. S'ha pres aquesta decisió per facilitar la compra de localitats després que el servidor s'hagi col·lapsat per l'elevada demanda. Tot i això el Girona treballa per resoldre la incidència i poder despatxar també entrades on-line.

Sobre les cinc de la tarda el club ha enviat aquest missatge a través de les xarxes: "L'allau de peticions per comprar entrades ha provocat problemes tècnics en el servidor. S'està treballant per resoldre-ho el més aviat possible. Lamentem les molèsties!"