El Sarrià ha guanyat el primer partit d'aquesta temporada després de superar a l'Esplugues (28-21). Els dos equips eren els únics que encara no havien sumat cap punt en les dues primeres jornades de campionat i el conjunt dirigit per Josep Espar no ha volgut esperar més per estrenar-se en el caseller de punts i ha aconseguit una victòria molt important.

Els locals han arribat a tenir un avantatge de tres gols en la primera meitat (10-7) que han desaprofitat i els del Baix Llobregat han marxat als vestidors un gol per sobre (11-12). Els sarrianencs tampoc s'han espantat quan els visitants han començat marcant en l'inici de la segona (11-13) i ben aviat han tornat a portar la iniciativa en el marcador (17-15) fins a aconseguir aquest màxim avantatge de set gols (28-21) quan David Mariscal ha marcat a poc menys d'un minut pel final.