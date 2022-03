L’Uni Girona vol que el partit que disputarà a Fontajau el diumenge 6 de març (18:05 h) contra el Tenerife sigui un clam de reconeixement a diferents dones que amb la seva lluita van marcar una època i que han fet avançar a la societat cap a la igualtat i a la no discriminació. Una de les accions pioneres que pretenen dur a terme és fer visibles a aquestes dones de les comarques gironines, i també de Catalunya, que han estat un referent. Després d’un gran èxit de participació en el procés participatiu endegat pel club, l’Spar Girona ja coneix els 12 noms més votats de la Consulta Popular (gairebé 2.000 vots) i que lluiran el seu nom a les samarretes de les jugadores en «El Partit de Totes».

Les dotze escollides són: Anna Casabella Casares; Isabel Vila i Pujol; Cristina Cervià i Sancho; Núria Terés i Bonet; Muriel Casals i Couturier; Antònia Adroher i Pasqual; Caterina Albert i Paradís; Maria Oliveras i Collellmir; Roser Llop i Florí; Salvadora Catà i Verdura; Francina Boris i Codina; Neus Català i Pallejà.

A propòsit d’això, l’Uni vol subratllar que «tots els noms proposats són dignes de ser representats per les nostres jugadores, però malauradament només poden ser 12 els noms triats». Al llarg de la setmana s’anunciaran tots els actes del diumenge 6 de març a Fontajau, en un partit contra el Tenerife (18.05h) en què l’Spar vestirà una samarreta especial de color lila que també poden adquirir els seguidors per tenyir la grada d’aquest color i fer visible el clam per a la igualat de sexes i l’adhesió al 8-M, Dia de la Dona.