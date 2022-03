Un dels partits més esperats de la temporada, la visita del Perfumerías Avenida a Fontajau, haurà d’ajornar-se i trobar una nova data perquè els partits europeus dels dos equips impediran que es disputi quan està previst, el proper 16 de març (20.30). L’Spar Girona jugarà l’endemà la tornada dels quarts de final de l’Eurocup, mentre que les de Salamanca el dia 15 visiten l’Schio en el segon partit d’una eliminatòria on hi ha en joc la classificació per a la Final Four de l’Eurolliga.

A l’equip d’Alfred Julbe li espera un mes de març carregat de partit (i d’emocions). D’entrada aquesta setmana ja tindrà doble sessió a Fontajau, demà amb la visita de l’Araski (19h) i diumenge amb la del Tenerife (18.05h). Dos partits contra rivals assequibles que han de servir per recuperar la bona línia de joc i resultats després de la decebedora imatge oferta contra el Landes i el Gran Canària. La setmana entrant l’Uni jugarà el dia 10 l’anada dels quarts de l’Eurocup amb un rival encara per concretar, i el dia 12 té partit a Sant Sebastià contra l’IDK. En la següent setmana el dia 16 hauria de jugar a Girona contra l’Avenida, però aquest partit s’haurà de reordenar en un calendari molt atapeït perquè tots dos equips se l’estaran jugant a Europa. El dia 19 tocarà visitar el Gernika, que ja va guanyar a Fontajau, i tot seguint ja entrarem en la setmana gran de la Copa de la Reina, on l’Estudiantes espera a les gironines en la primera eliminatòria, el divendres 25.

L’Spar Girona té ara mateix tres partits de lliga pendents, contra Araski (demà), Campus Promete (31 de març, tot just després de la Copa) i Cadí, encara pendent de fixar la nova data. A tots aquests hi afegirà també el duel amb el Perfumerías Avenida, que haurà de modificar-se per les necessitats del calendari europeu. El marge és força reduït i queda pendent, també, de com avancin les competicions FIBA perquè l’Uni, si supera els quarts de final, accedirà a una Final Four programada entre el 5 i el 7 d’abril.

De moment l’únic rival possible que està clar és el València, que ja va resoldre la seva eliminatòria amb el Polkowice. Aquest dimecres l’equip gironí coneixerà els altres tres noms amb qui es podria enfrontar, que sortiran de la resolució dels duels Bourges-Olympiakos (73-60 per les franceses a l’anada), Asvel-Lublin (66-66), i Mersin-Prometey (86-67 d’avantatge per les turques, que anteriorment havien eliminat amb molta polèmica el Gernika després d’una ensarronada en el partit de tornada. De totes maneres les competicions FIBA també estan pendents de què passa amb la presència dels equips russos. A l’Eurolliga, per exemple, hi ha un duel a quarts entre l’Ekaterimburg i el Kursk que ara mateix no està clar que es pugui arribar a disputar.