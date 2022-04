Un gol de Ferran Torres va salvar un empat pel Barça davant un Eintracht Frankfurt que havia dominat el marcador amb una diana excel·lent de Knauff i que a la primera meitat havia tingut contra les cordes l’equip blaugrana a còpia d’intensitat i d’un alt desplegament físic. Però si el primer acte va ser clarament pels de casa, els minuts finals van ser per als de Xavi, que tot i això no van poder treure profit de la seva superioritat numèrica després que Tuta deixés el seu equip amb un home menys en ser expulsat al 80.

I això que va començar avisant el Barça, amb una rematada des de fora de l’àrea de Torres que va obligar Trapp a fer una bona aturada. Punt i final, perquè llavors l’Eintracht, molt més intens i fort, va aconseguir dur el partit al seu terreny. La pilota era visitant, però les ocasions queien només cap a un bàndol. Knauff va avisar al 5 i un minut després, Sow va gaudir d’una oportunitat d’or per fer el primer en un veloç contracop. La perillositat dels de casa anava en augment i al 28, Busquets havia de salvar davant Santos Borré a l’àrea petita. En aquell moment l’àrbitre, Srdjan Jovanovic, va sancionar l’acció com a penal però just després va revisar les imatges al VAR, que li mostraven que el migcampista havia tocat primer la pilota.

El full d’estadístiques al final de la primera part donaven dues dades que deien molt de com s’havia desenvolupat el partit: el Barcelona havia tingut un 64% de possessió de pilota, però només havia disparat dues vegades amb direcció a porta davant de vuit de l’Eintracht. A tot això se li sumava una notícia negativa perquè Gerard Piqué havia sigut substituït als 23 minuts i el Barça informava, poc després, que el defensa pateix unes molèsties a l’adductor de la cama esquerra.

Arriben els gols

La tornada dels vestidors no va ser gens bona per al conjunt blaugrana, que va encaixar el primer ben aviat. Knauff va connectar un refús d’un defensor i des de fora de l’àrea va batre Ter Stegen amb una canonada imparable. Gol de l’Eintracht i de forma merescuda, tenint en compte el que s’havia vist fins llavors. Amb el marcador a favor, els alemanys van tancar-se encara més al darrere però no van renunciar a fer mal al contracop.

Xavi, veient que l’escenari s’havia complicat i de quina manera, va decidir moure fitxa. Era el minut 62 quan, d’una tacada, va situar al damunt de la gespa a dos homes: Frenkie de Jong i Ousmane Dembélé. Precisament el francès va ser el jugador que va iniciar l’acció del gol de l’empat. Una diana d’or, molt valuosa, que li pot servir al Barça per rematar la feina al Camp Nou. Hi va intervenir també De Jong, fent la paret amb un Ferran Torres que va batre Trapp (1-1).

El guió va fer un gir. Mica en mica, els de Xavi es trobaven més còmodes i l’Eintracht acusava l’esforç físic. A cada pilota dividida era el Barça el que, llavors sí, hi arribava un instant abans. Encara es va accentuar més quan Tuta va ser expulsat, després de veure la segona targeta groga per una falta sobre Pedri.

A partir d’aquell moment, semblava que seria qüestió de temps que el segon gol visitant pugés al marcador. Però la manca de contundència a l’àrea visitant ho va impedir. La possessió es va accentuar però no van arribar les oportunitats clares. Va agrair el xiulet final l’Eintracht, que clarament va anar de menys a més. Tot el contrari del Barça, que va patir i de quina manera durant una hora, però que es va anar animant. Ara, tot obert per a la tornada, que es disputarà al Camp Nou el proper dijous 14 d’abril.