Una jornada boja amb somriures i llàgrimes per als equips gironins de Tercera

Quedarà l'última jornada, però els equips gironins de la Tercera Federació ja saben com acabaran la temporada. L'Escala i el Peralada s'han quedat sense opcions de disputar la promoció després de perdre els seus respectius partits. Els anxovers han perdut el duel directe contra el Prat en un final boig (3-5) i els xampanyers han vist com l'Hospitalet marxava amb els tres punts del Municipal. El Girona B s'ha assegurat la permanència amb un triomf contra la Rapitenca (4-2) i l'Olot ja fa una setmana que és campió, però avui ha tornat a guanyar al camp del Vilafranca (1-2).

Final cruel al Nou Miramar

L'Escala era l'equip de la demarcació que més opcions tenia de ser al play-off. Els d'Aday Benítez necessitaven una victòria i que el resultat del Tona-Reus els afavorís. Els blaugrana han estat molt a prop de sumar els tres punts. De fet, en el minut 87 dominaven el partit per 3 a 2, però un Prat llançat a l'atac ha acabat capgirant el marcador amb tres gols en el tram final fins al 3 a 5 definitiu. En un partit boig i alternatives, els escalencs han marxat guanyant 2 a 1 al descans gràcies a dos gols de penal de Xumetra i Pime que contrarestaven la diana de l'amerenc Sarsanedas.

La segona part ha començat ideal per als interessos alt-empordanesos. Josu ha marcat un gol de bandera, però el conjunt potablava s'ha sabut refer mitjançant Ashot. Semblava que tot estava predisposat per arribar a l'última jornada amb oportunitats de promoció, ja que els visitants han errat un penal gairebé en el 58. Tot anava bé fins al fatídic minut 88. Els pratencs han igualat el marcador i enfonsaven la moral dels locals. En el descompte, dues últimes estocades dels Miguel Ángel Motoso amb dues dianes més. El somni de l'Escala s'acabava una jornada abans d'hora. La nota en la primera temporada a tercera és de notable alt.

El Girona B tanca la permanència

A Riduarenes el filial blanc-i-vermell s'ha assegurat la salvació a Tercera Federació amb un triomf. Els de Sergi Mora no hauran de patir per un descens compensat ja que el marge amb el quart classificat epr la cua és suficient. El Girona B s'ha imposat a la Rapitenca per 4 a 2 amb gols de Comas, Miguel, Garrido i Minsu. Les dianes visitants han estat obra de Verge i Barragán.

El Peralada s'enfonsa al final

Els homes d'Àlex Marsal necessitaven una carambola molt remota per ser al play-off. Al final, han acabat més pendents de la part baixa que la part alta. Els xampanyers han perdut 1 a 2 contra l'Hospitalet en un matx que els riberencs han capgirat en els darrers deu minuts. Busquets ha avançat els verd-i-blancs, però un doblet d'Óscar Gómez ha donat els tres punts als visitants.

L'Olot no afluixa a Vilafranca

Tot i ser campió, l'Olot ha sumat un nou triomf per engreixar uns números de rècord. Els de Pedro Dólera s'han imposat 1 a 2 al camp del Vilafranca amb un doblet de Marc Mas a les acaballes de l'enfrontament.