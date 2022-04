El Basquet Girona ha sumat una nova victòria a la LEB Or, la dissetena, aquest cop contra un rival directe com el Palència. Els gironins encarrilen el bitllet pels play-off i són a un únic triomf del quart precisament el Paléncia. Marc Gasol i Josep Franch han estat els més destacats del Bàsquet Girona, que ha tingut la baixa de Fjellerup per una indisposició.

Un triple del base a 6 minuts pel final (76-64) ha sigut determinant per frenar els visitants, que amb un Speight molt inspirat mai havien deixat que els locals trenquessin el partit. El Girona havia arribat a dominar de 10 al primer quart (23-13) però el Palència ha remuntat amb un 0-13 (23-26) i el partit s'ha igualat de nou per arribar al descans amb tres punts de marge pels gironins (46-43). Al tercer quart Gasol (19 punts 12 rebots) ha imposat el seu joc i Franch (21 punts) hi ha posat també la resta. El Girona ha arribat a dominar de 18 (86-68) a 3 minuts del final. El partit estava sentenciat.