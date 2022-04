L’Spar Girona va refer-se ahir contra el cuer de la derrota de dissabte a Saragossa, encara que tot sigui dit, generant molts dubtes. Després de perdre la final de Copa pràcticament res ha sortit bé. L’enfermeria es va omplir (Eldebrink, Gardner, Drammeh, Labuckiene, Mendy) i tot i que algunes ja han rebut l’alta, a l’equip se’l veu cansat i, a més, Onyenwere ha marxat per la porta del darrere. La victòria d’ahir contra el Baxi Ferrol (58-47), ja descendit, va ser poc més que una anècdota perquè el joc de l’Uni va estar bastant allunyat d’aquell equip que va fer viure als aficionats nits màgiques d’Eurolliga.

El Baxi Ferrol no va oposar massa resistència a un Spar Girona que va recuperar Drammeh (8 punts) i que ara «només» té a la infermeria Gardner i Eldebrink. El partit no va tenir història i va ser força espès. A poc menys de dos minuts pel final del primer quart Drammeh, amb un triple, el primer de les gironines, i un bàsquet de dos, situava el 17-8, però els errors en els tirs lliures van frenar la primera accelerada local que així i tot va acabar el quart amb un còmode coixí de punts (22-14).

En el segon quart, un parcial de 0-11 va revifar a les gallegues, que van empatar el partit a 25-25. No era el dia de les jugadores d’Alfred Julbe: errades, tir precipitat, pilotes perdudes, falta d’intensitat i, ni la banda sonora que actuava en directe va aconseguir inflar els ànims de les jugadores que hi havia sobre la pista. Malgrat tot, Flores (12 punts), Burke (13 punts) i Mendy (12 punts) van permetre recuperar l’avantatge i col·locar-se a deu (35-25) al descans davant la fluixa oposició del rival.

Els problemes per anotar, però, van continuar al tercer quart: errades des del triple, en passades i també en penetracions que semblaven fàcils, així com nombroses pèrdues de pilota. Mendy, des de més enllà de 6.75, va trencar el desencert per posar el 42-34 a poc més de 4 minuts per acabar el parcial. Afortunadament per les gironines, el Baxi Ferrol també es feia un tip de perdre pilotes i, a pesar dels dubtes que generava l’Spar, mai va generar la sensació que pogués optar al triomf. Les gironines van mantenir-se sempre per sobre en el marcador. Un triple de Burke va propiciar un coixí de 14 punts (50-36) a set minuts del final, però ni així les locals van trobar fluïdesa i alegria al seu joc. Lluny de trencar el partit, l’Uni va veure com el Ferrol retallava distàncies i es col·locava a sis punts a un minut del final. Flores, de tres, va respondre a l’intent de les gallegues amb un triple que va estirar les distàncies (56-47) abans del definitiu 58-47 d’una Reisingerova molt fluixa ahir.

Tot i les circumstàncies, anímiques i físiques, que van deixar sobre la pista les jugadores de l’Spar, la d’ahir és una victòria que esdevé vitamínica de cara al pròxim partit de Divendres Sant (18h) contra l’etern rival, el Perfumerías Avenida. Un duel que, per molt que sigui a les portes del «play-off» sempre esdevé d’alta intentsitat. Caldrà veure si Julbe pot recuperar Gardner i quina situació té Burke, que ahir va acabar amb molèsties. El tècnic va explicar als vestidors que ja se li havien fet proves dilluns i que en no trobar-se res a l’ecografia s’havia decidit que jugués ahir.