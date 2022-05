Tot i que la tornada d’Ansu Fati va acaparar gran part de la roda de premsa, Xavi va voler destacar la importància del col·lectiu per assolir l’objectiu prioritari de la temporada, la classificació per a la pròxima edició de la Champions League, «un objectiu de mínims» per a l’egarenc. Xavi no es fia d’un Mallorca, a qui defineix com «un os dur» i que s’està jugant no baixar a Segona.