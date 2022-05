«No tenim cap aspiració econòmica perquè així se’n beneficiïn els clubs»

L’expresident de l’Europa aspira guanyar les eleccions d’aquest diumenge per dur a terme un canvi de paradigma en el futbol català. Compta amb el suport i l’experiència de gironins com Isabel Tarragó, Nitus Santos i Narcís Bardalet, a més de l’exjugador del Girona, Aday Benítez.

Queden pocs dies per les eleccions. Quines sensacions té?

Estic molt content. L’equip ha funcionat perfectament i l’organització ha fet una grandíssima tasca a tot el territori. Ho he comprovat personalment. La sensació és que realment la gent necessita un canvi i aquest està identificat amb nosaltres.

Què l’ha motivat a presentar-se?

Crec que la FCF ha tocat fons a causa de les guerres internes entre els anteriors presidents per obtenir un poder econòmic. Això ha comportat una permanent lluita judicial amb querelles, demandes... Ni la Federació ni el futbol català ho mereixen. El nostre equip no té cap aspiració econòmica, sinó que l’única motivació són els beneficis per als clubs.

La seva candidatura ha de ser la que signifiqui el canvi a la FCF?

Sí. La meva candidatura té el 95% de persones que no han estat en les darreres juntes directives, només Francesc Folguera i jo que vam presentar la dimissió. Tothom és nou, però amb molta especialitat i experiència en cadascuna de les àrees futbolístiques. Tenim il·lusió per fer un canvi de paradigma a la FCF.

Per què va presentar la dimissió?

Era el vicepresident i el president de la comissió d’Ètica. Davant tants casos de gent investigada per corrupció i administració deslleial, vaig presentar-me com acusació particular i després la dimissió. No podia estar a una entitat tant implicada amb la corrupció.

Què ha de ser la FCF?

Ha de convertir-se en una institució. Tenint quasi 190.000 federats, ha de ser la primera del país a nivell esportiu. Lluitem pel reconeixement del futbol com a referent de l’esport a Catalunya.

Què li han transmès els clubs durant la campanya?

Estan preocupats per la situació econòmica. No hi ha hagut cap respecte per part de la FCF arran de la pandèmia i alguns han desaparegut per la gran càrrega que els ha imposat. És per això que en l’actualitat a la FCF hi ha sous milionaris perquè s’aprofiten dels clubs.

A la seva llista hi ha un bon grapat de gironins: Isabel Tarragó, Nitus Santos, Narcís Bardalet, Aday Benítez, que se’l pot considerar quasi gironí... És un factor a tenir en compte per aconseguir vots?

Evidentment. Si vols tenir representació territorial amb respecte i experiència, has de tenir persones que coneguin el territori i siguin respectades per la seva feina. Tots són estimats amb una especialitat cadascú. Tinc la garantia que Girona està molt ben representada.

Quin seria el seu rol si guanyessin les eleccions?

Cadascú en tindria un diferent. La Isabel és l’única presidenta de Primera RFEF, en Nitus un expert de l’àrea esportiva i la presidència, l’Aday és un paradigma del futbol professional; i el doctor Bardalet un especialista de la salut.

Diu que és el director d’una orquestra que marcarà un canvi de paradigma en l’esport. A què es refereix?

Que totes les persones que conformen la meva junta són millors que jo en les seves matèries. Posaré tots els esforços perquè la simfonia tingui el to perquè Catalunya recuperi el prestigi que tenia al futbol.

Va comentar que si és president no cobrarà. Ho farà tot per amor a l’art?

Efectivament. No soc jo l’excepció perquè s’ha fet sempre així fins els nous presidents a partir de Subies. Són els únics dels 56 presidents de la història de la FCF que han cobrat, els 54 restants mai. Recuperarem aquest prestigi amb l’honor que per nosaltres representaria ser la candidatura guanyadora.

Insisteix en donar la importància que mereix al futbol femení. Com?

La idea és innovadora perquè no només hi haurà una dona al capdavant, la Pilar Puig, sinó que donarem importància a la dona directiva. Crearem una comissió dirigida i liderada per l’Ingrid Sicília. D’aquesta manera, cobrirem bé les necessitats de les dones als clubs.

I al futbol base, quina serà la seva aposta?

Intentarem que totes les categories es diputin per edats i així s’evitaran les golejades que hi ha ara. El futbol territorial tindrà més protagonisme, mentre que els nens tindran una protecció perquè no hi hagi robatoris ni s’alteri la competició. Cada jugador haurà de pertànyer al seu club des que comenci fins que acabi la temporada.

Quin model competitiu volen implantar?

Volem que pugi immediatament el que guanyi la competició i la resta, del segon al cinquè, facin un play-off d’ascens. Respecte la part baixa, que l’últim baixi de categoria i els quatre darrers juguin un play-out. Així es manté la sensació de competició durant tota la temporada i no hi ha res decidit fins als darrers partits.

Què en pensa de la nova Segona Catalana?

Ha sigut horrible. Decepcionant. No sé com la FCF ha pogut muntar una Segona Catalana amb aquestes condicions, que no deixen content a ningú. No han sigut capaços de solucionar el problema ni amb la pandèmia ni després.

Els ha arribat la carta de l’Olot? Què en pensen?

Moltes de les coses que l’Olot ens pregunta estan incorporades en el nostre programa. Estem absolutament d’acord. Tinc una bona relació amb el president i considero que totes les peticions que fa són raonables. Cal lluitar-hi.

Quina serà l’estructura de la delegació a Girona?

Serà independent. Tindrà capacitat per crear el seu pla de competició amb una estructura federativa. Girona serà un dels motors de la FCF.

La setmana vinent es jugarà el Catalunya-Jamaica, que ja ha definit com a «costellada». Significa això que no hi haurà més selecció catalana si no s’oficialitza o per amistosos?

Tot al contrari. Hi haurà selecció catalana i serà d’un gran nivell. Em decep que pel partit del dia 25 no hi haurà ni president de la FCF. Això no dignifica el paper de la selecció, a més sembla que tampoc hi haurà jugadors del Barça. Veurem de l’Espanyol. Volem que Catalunya competeixi en l’àmbit internacional de manera oficial. No serà d’un dia per l’altre, però lluitarem perquè així sigui. També hi haurà partits solidaris i el primer serà per recollir fons contra la ELA.

Lamentava que hi ha pocs catalans al futbol professional. Com veu el Girona en aquest tram final per jugar el play-off?

Sent el territori amb més fitxes federatives, Catalunya és el que menys equips té a Primera i Segona. Això és perquè no s’estan fent bé les coses. És imprescindible que el Girona estigui a Primera. La FCF ha de fer un esforç per ajudar els clubs en l’estructura econòmica i esportiva, equiparant-se a altres territoris com el País Basc. Hem d’ajudar els clubs perquè no estiguin asfixiats.