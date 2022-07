El president del Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, no vol que l’equip es quedi a les portes de l’ascens aquesta temporada i no escatimarà esforços per dissenyar una plantilla de nivell. En aquest sentit, Ramírez va dir ahir que ha fet una oferta a Cesc Fàbregas i que veu «un 40% d’opcions» que fitxi. Vitolo (Atlètic) és un altre dels objectius canaris.